La Capital | Zoom | Rubén Rada

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Su familia confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales del cantautor uruguayo, que estuvo internado casi un mes por una neumonía bilateral

26 de agosto 2026 · 17:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El músico uruguayo Rubén Rada falleció a sus 83 años.

El músico uruguayo Rubén Rada falleció a sus 83 años.

La música latinoamericana perdió este miércoles a uno de sus máximos exponentes tras el fallecimiento de Rubén Rada. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado que fue publicado en las redes del artista.

"Con muchísimo dolor, les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más", expresaron.

Tal como manifestó la familia, Rada estuvo internado casi un mes en una clínica de Montevideo por una neumonía bilateral. El cantautor cumplió 83 años el pasado 16 de julio, se encontraba trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y tenía en agenda dos conciertos en Buenos Aires en donde iba a presentarse junto al brasileño Chico César, según indica el diario El País de Uruguay.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ruben Rada (@negrorada)

Rubén Rada, visitante distinguido de Rosario

En 2022, el Concejo Municipal declaró como visitante distinguido de la ciudad a Rubén Rada.

El uruguayo tuvo un contacto muy nutrido con la cultura musical de la ciudad, ya que grabó, entre otros temas, versiones de “Sólo se trata de vivir” de Litto Nebbia y de “11 y 6” junto a Fito Páez, con quién mantenía un cercano vínculo. Asimismo, con el rosarino Nebbia también editó en 1990 el disco “Las aventuras de Rubén Rada & Litto Nebbia”, bajo el sello Melopea.

En entrevistas que Rada brindó al mencionado diario uruguayo, el cantautor contó que quería dejar grabaciones inéditas para que vean la luz en un futuro: "Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera".

Noticias relacionadas
la interna familiar de tini stoessel: sus inicios, el amor con de paul y la disputa por dinero

La interna familiar de Tini Stoessel: sus inicios, el amor con De Paul y la disputa por dinero

El festival El Cruce, un clásico en la agenda cultural, celebra sus 25 ediciones 

Llega una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas

Victorio DAlessandro protagoniza y produce el unipersonal En mitad de tanto fuego, que revisita La ilíada con mirada disidente

"La Ilíada" en clave disidente: Victorio D'Alessandro llega a Rosario con "En mitad de tanto fuego"

tras la pelea con su padre, ahora tini quiere recuperar sus ganancias

Tras la pelea con su padre, ahora Tini quiere recuperar sus ganancias

Ver comentarios

Las más leídas

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Lo último

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro

Martín Bachero fue imputado por asesinar a su expareja, Carina Candelas, dentro del local donde ella trabajaba, en la esquina de Zeballos y Dorrego

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro
Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos
La Ciudad

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Más chicos necesitan comer en la escuela: subió 10% la demanda en comedores de Santa Fe

Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central, se fue hace años y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Ovación
Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newells

Primera polémica del clásico rosarino: el descanso previo con que llegan Central y Newell's

Los puestos en los que Almirón podría meter mano en Central para el partido con Gimnasia

Los puestos en los que Almirón podría meter mano en Central para el partido con Gimnasia

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

Policiales
Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro
Policiales

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en una farmacia del centro

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

La Ciudad
Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Rosario recupera su frente fluvial mientras el puerto acelera inversiones y apunta a convertirse en hub minero

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: Paren de matarnos

Rosario marcha contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario: un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario: un mito que coincide con las estadísticas

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas
Política

Vacunatorio VIP: indagarán a Eduardo y Chiche Duhalde, Verbitsky y otras 30 personas

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes
Información General

Estados Unidos suspendió temporalmente entrevistas para visas de inmigrantes

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo
Policiales

Salió a buscar a su perro y lo encontró muerto: investigan si lo mataron de un disparo

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires
Política

Pullaro tendrá una reunión de clave con Alejandra Monteoliva en Buenos Aires

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

Con el desarrollo del frente costero, se acerca la vuelta del Barco Ciudad de Rosario

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre hallado en las vías del tren en zona noroeste

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba
La Ciudad

Cayó un operario desde cuatro metros mientras trabajaba en plena peatonal Córdoba

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años
Policiales

Disparos a la tarde en la zona oeste: atacaron a un automovilista de 28 años

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas
La Ciudad

Congelados en Rosario: por qué se siente tanto frío con temperaturas templadas

Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas
Información General

Por qué no hay que pisar cucharachas: especialistas revelan la mejor forma de eliminarlas

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario
Policiales

Robo de película en un minimarket de Funes: persecución, choques y vuelco en Rosario

Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas
La Ciudad

Pelea de tránsito frente a Tribunales: un colectivero, un automovilista y su esposa a las piñas

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue
La Ciudad

Con un divertido baile, pusieron en marcha la prevención contra el dengue

Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos
Información General

Insólito hallazgo en Australia: pensó que encontró oro pero era un meteorito de 17 kilos

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: proyectan un predio ferial y centro de convenciones

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Descubren el gen que pone un freno a la absorción de nitrógeno en las plantas
Agro

Descubren el gen que pone un freno a la absorción de nitrógeno en las plantas

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo
Policiales

Amenaza desde Coronda, antesala de un crimen vinculado al narcomenudeo