La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Su familia confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales del cantautor uruguayo, que estuvo internado casi un mes por una neumonía bilateral

La música latinoamericana perdió este miércoles a uno de sus máximos exponentes tras el fallecimiento de Rubén Rada . La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado que fue publicado en las redes del artista.

"Con muchísimo dolor, les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo . Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más", expresaron.

Tal como manifestó la familia, Rada estuvo internado casi un mes en una clínica de Montevideo por una neumonía bilateral . El cantautor cumplió 83 años el pasado 16 de julio, se encontraba trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y tenía en agenda dos conciertos en Buenos Aires en donde iba a presentarse junto al brasileño Chico César, según indica el diario El País de Uruguay.

El uruguayo tuvo un contacto muy nutrido con la cultura musical de la ciudad, ya que grabó, entre otros temas, versiones de “Sólo se trata de vivir” de Litto Nebbia y de “11 y 6” junto a Fito Páez, con quién mantenía un cercano vínculo. Asimismo, con el rosarino Nebbia también editó en 1990 el disco “Las aventuras de Rubén Rada & Litto Nebbia”, bajo el sello Melopea.

En entrevistas que Rada brindó al mencionado diario uruguayo, el cantautor contó que quería dejar grabaciones inéditas para que vean la luz en un futuro: "Yo quiero dejar un montón de música y que esté siempre ahí, en la vuelta, para que la escuche el que quiera".