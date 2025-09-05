Se entregó uno de los sospechosos de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

Será llevado a audiencia imputativa el próximo miércoles, junto con Acosta, que fue detenida este jueves por una supuesta falsa denuncia

Se entregó uno de los sospechosos de atacar la casa de Norma Acosta.

En las últimas horas de la tarde de este viernes se entregó uno de los sospechosos de organizar un autoatentado a tiros contra la casa de Norma Acosta , una mujer que en distintas oportunidades denunció a bandas vinculadas al narcotráfico y a policías por connivencia con el delito.

El sospechosos en cuestión, Juan José "Jota Jota" Gómez, se entregó este viernes en la sede rosarina de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe y será imputado el próximo miércoles junto con Acosta.

Gómez fue sindicado como posible organizador del autoatentado contra Acosta , quien fue detenida este jueves en el marco de la causa que investiga el fiscal Pablo Socca, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras una serie de allanamientos realizados en Larguía al 3400, en barrio Tablada , Acosta fue detenida por encargar un autoatentado a distintas personas, entre las que se encontraba Gómez, prófugo hasta este viernes.

El hecho que dio inicio a la investigación del fiscal Socca fue el supuesto ataque a tiros que recibió Acosta el pasado 7 de mayo en su casa, ubicada en el domicilio mencionado.

>> Leer más: Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Gómez quedará detenido y será llevado a audiencia imputativa junto con Acosta el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Ataque contra Norma Acosta

La mujer realizó una presentación en febrero de este año por corrupción policial y, desde entonces, recibió amenazas. A principios de mayo, su casa fue atacada a tiros.

Norma Acosta casa01 La casa de Norma Acosta fue baleada el 7 de mayo. En las últimas horas la detuvieron en ese lugar. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ese ataque es investigado por el fiscal Socca, quien integra el Equipo Transitorio en Violencias Altamente Lesivas del MPA, en una causa que tiene como imputados a Nicolás R. (18 años) y a Ignacio Leonel N. (17 años) quien, por su edad, quedó a disposición de la Justicia de Menores.

>> Leer más: Piden preventiva para sospechoso de balear la casa de una mujer que denunció corrupción policial

La acusación que planteó en su momento Socca con relación al ataque a la casa de Acosta sostenía que Nicolas R. llevó en su bicicleta al adolescente, quien disparó cinco tiros sobre el inmueble. Restaba averiguar quién pagó los 200 mil pesos que el imputado dijo que le prometieron para balear la casa.

También en ese entonces faltaba averiguar cuál era el móvil del hecho, aunque se especulaba que éste pudo ser las denuncias de Acosta sobre un hecho de corrupción policial. Lo cierto es que con los nuevos elementos que se sumaron en la causa, Socca ordenó la detención de Acosta, quien ahora pasó de ser víctima a victimaria.