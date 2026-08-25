La Capital | La Ciudad | Memoria

Estrenan "La memoria que habitamos", el documental sobre el crimen de Silvia Filler

La película reconstruye el crimen político de la estudiante de 18 años, asesinada en 1971 por un grupo parapolicial durante una asamblea universitaria en Mar del Plata. Se proyectará este jueves en Plataforma Lavardén

25 de agosto 2026 · 20:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Estrenan La memoria que habitamos, el documental sobre el crimen de Silvia Filler

El asesinato de Silvia Filler, una estudiante universitaria de apenas 18 años que fue asesinada de un tiro durante una asamblea estudiantil en Mar del Plata en 1971, vuelve a ser interrogado desde el cine. Este jueves se estrenará en Rosario "La memoria que habitamos", el documental dirigido por Diego Ercolano que reconstruye aquel crimen político y analiza las marcas que dejó en una generación.

La función será este jueves 27 de agosto, a las 19, en el Salón del Cuerpo, ubicado en el segundo piso de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085. La entrada será gratuita y, una vez finalizada la película, se realizará un conversatorio con realizadores y referentes del ámbito audiovisual.

La actividad es organizada por Proyecta y la Escuela de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El espacio fue cedido por el Ministerio de Cultura de Santa Fe.

El crimen de Silvia Filler

Silvia Ana Filler tenía 18 años y estudiaba en la Universidad de Mar del Plata cuando fue asesinada el 6 de diciembre de 1971. El crimen ocurrió durante una asamblea estudiantil dentro de esa casa de estudios, que por entonces estaba en manos de la Iglesia Católica.

El ataque fue cometido por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización de extrema derecha que actuaba en el ámbito universitario. El asesinato ocurrió durante la dictadura encabezada por Alejandro Agustín Lanusse y quedó como uno de los episodios emblemáticos de la violencia política que comenzaba a profundizarse en la Argentina de comienzos de la década de 1970.

A 55 años de aquel hecho, "La memoria que habitamos" vuelve sobre el crimen no sólo para reconstruirlo, sino también para preguntarse por su persistencia en el presente.

Regresar al aula donde ocurrió el asesinato

Junto a Lila y Marta Filler, hermanas de Silvia, y a través de la investigación de un periodista y un grupo de estudiantes, el documental regresa al aula donde la joven fue asesinada.

Ese retorno físico al escenario del crimen funciona también como punto de partida para una indagación más amplia: qué significa volver a habitar hoy ese espacio y cómo se transmite una historia que atravesó la política, la literatura, el movimiento estudiantil y la experiencia de toda una generación.

La película propone así una mirada sobre una memoria que no permanece congelada en el pasado, sino que continúa produciendo preguntas y sentidos más de medio siglo después.

Luego de un extenso recorrido por salas y festivales nacionales e internacionales, la presentación en Rosario será una de las últimas oportunidades de ver "La memoria que habitamos" en pantalla grande.

El documental es una producción de la Fundación UNMDP y la Universidad Nacional de Mar del Plata, realizada por la Dirección de Contenidos Audiovisuales de esa universidad.

Un conversatorio después de la película

Tras la proyección participarán de un conversatorio Fabián Eloy Monteagudo, productor ejecutivo de la película; Héctor Molina, director de Unical; Pamela Carlino, productora audiovisual e integrante de la Cátedra de Antropología Visual de la Escuela de Antropología de la UNR; y Francisco Matiozzi, realizador audiovisual y docente de la Escuela Provincial de Cine y Televisión (EPCTV).

La modalidad forma parte de la propuesta de Proyecta, una iniciativa surgida de estudiantes y docentes de la Escuela de Gestión Cultural de la UNR para reflexionar sobre los modos de producción audiovisual y la gestión cultural.

Desde hace un año, el espacio organiza funciones junto a realizadores e integrantes de la comunidad audiovisual con la intención de construir diálogos alrededor del cine entendido como un derecho cultural. Cada proyección incorpora un intercambio posterior para profundizar en las dimensiones históricas, políticas y cinematográficas de las obras.

Durante 2026, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, el ciclo programó un recorrido por películas que permiten pensar la memoria y sus huellas en el presente.

Noticias relacionadas
La proporción de locales vacíos creció en el último tiempo.

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

El incendio se produjo este martes en Grandoli al 5000.

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

En personas mayores los cuadros respiratorios pueden complicarse rápidamente

Tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Rosario protagonizará una nueva marcha contra la violencia de género

"Paren de matarnos": convocan a una marcha en Rosario tras los femicidios

Ver comentarios

Las más leídas

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Gutiérrez is mai neim: viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Lo último

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newells por un lugar a la final 2026

Copa Santa Fe: se viene el clásico entre Rosario Central y Newell's por un lugar a la final 2026

Rosario debate sobre industria y pymes en una jornada marcada por la crisis productiva

Came, Fisfe, Adimra y la CGT convocan al encuentro “Argentina produce”. En el Concejo Municipal se discutirán políticas para las mipymes

Rosario debate sobre industria y pymes en una jornada marcada por la crisis productiva
Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña
Policiales

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli
Política

Pullaro y sus pares de Córdoba y Entre Ríos se reúnen con Santilli

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha
Policiales

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias
La Ciudad

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

El Porvenir, uno de los últimos grandes mercados de Rosario que sigue en pie

Gutiérrez is mai neim: viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

"Gutiérrez is mai neim": viveza criolla con Darío Barassi y Yayo como policías bonaerenses

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

La historia de la valija que obligó a evacuar el aeropuerto de Rosario

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

El uno x uno de Central: Di María, el capitán que volvió a tomar la lanza del equipo

El uno x uno de Central: Di María, el capitán que volvió a tomar la lanza del equipo

Ovación
Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional
Ovación

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Básquet: la selección U13 de Santa Fe irá por el título nacional

Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

Tenis: el club Centenario de Venado Tuerto brilló con un torneo de alto vuelo

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Cristian Fabbiani renunció al equipo que dirigía en Europa a dos meses de haber asumido

Policiales
Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha
Policiales

Lo buscaban desde 2021 y cayó por robarle zapatillas a un cordobés en Pichincha

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Femicidio en la farmacia: Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento

Femicidio en la farmacia: "Luego de la ruptura, comenzó un hostigamiento"

La Ciudad
Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental La memoria que habitamos
La Ciudad

Crimen de Silvia Filler: estrenan el documental "La memoria que habitamos"

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Llega la segunda edición de la Expo Café Rosario con degustaciones, talleres y gastronomía

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Causa fentanilo: familias de Rosario calificaron de burla los dichos de exfuncionarias

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Locales vacíos en el centro: impulsan un régimen de incentivos fiscales

Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: Borges era un trabajador de la palabra

Por Miguel Pisano
Información General

Daniel Mecca presenta su libro en Rosario: "Borges era un trabajador de la palabra"

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto
La Ciudad

Llevó a su esposa al trabajo, volvió y un incendio destruyó el auto

Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia
Información General

Tierra del Fuego cuestionó el amarre de un buque británico en Ushuaia

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos
La Ciudad

Seguridad vial en Rosario: 28 muertes en lo que va del año y preocupación por las motos

La Luna de Sangre enciende el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año
Información General

La Luna de Sangre enciende el cielo: cómo y cuándo ver el último eclipse del año

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas
Agro

El agro cerró una campaña con una cosecha histórica de 169 millones de toneladas

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 con dos joyas rosarinas

Por Leandro Garbossa
Ovación

Vóley: Las Panteritas hicieron un gran Mundial U17 con dos joyas rosarinas

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia
La Ciudad

Qué pasó con el almanaque del Laguito del parque Independencia

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Profundizan los controles a vehículos que transportan alimentos en Rosario

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un grupo cordobés cobrará el peaje en la autopista Rosario-Córdoba

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada
La Ciudad

Detonaron en el aeropuerto de Rosario una valija sospechosa abandonada

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven
Policiales

Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700
Policiales

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC juega ante Muñiz en el Griffa en busca de la recuperación

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado
Policiales

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con la máxima en 16º y en aumento

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios
Economía

Más de 250 compradores internacionales buscan en Santa Fe nuevos negocios

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei
Política

Según la Universidad Di Tella, crece la confianza en el gobierno de Milei

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024
Política

Cerimedo estuvo en la Casa Rosada al menos doce veces en 2024

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral
Política

Reunión de Unidos antes de la sesión del Senado por la reforma electoral