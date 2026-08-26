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Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

"La Fifa necesita hoy un nuevo líder que pueda generar consenso y unidad", dijo Rumania, que se pronunció en el mismo sentido

26 de agosto 2026 · 23:05hs
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Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

La lista de asociaciones nacionales de fútbol que le retiraron su apoyo a Gianni Infantino para su reelección como presidente de la Fifa sigue creciendo. Ahora Italia anunció que no respaldará la continuidad del mandamás del fútbol internacional.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) emitió un comunicado en el que señaló que ya no respaldará la candidatura de Infantino para las elecciones de marzo debido a “las recientes iniciativas promovidas por el presidente de la Fifa en materia de gobernanza y del desarrollo de las competiciones internacionales”.

>> Leer más: Hinchas de todo el mundo se organizan para pedir la renuncia de Infantino

Infantino enfrenta una presión cada vez mayor para que renuncie por su fallido plan de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores de capital privado. Tres confederaciones continentales lo acusaron de “engaño” y el organismo rector del fútbol europeo, la Uefa, amenazó con boicotear las competiciones de la Fifa.

“Seguiremos trabajando junto a la Uefa y las demás federaciones europeas para promover una visión del fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados”, manifestó el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

Y agregó: “Nos identificamos con un modelo de diálogo, escucha y responsabilidad compartida que, hasta ahora, ha permitido que el fútbol crezca, innove y, al mismo tiempo, defienda sus principios fundacionales”.

Rumania también

También Rumania decidió no apoyar a Infantino para un nuevo mandato. “La Fifa necesita hoy un nuevo líder que pueda generar consenso y unidad, inspirar confianza y que tenga la capacidad de reunirnos a todos”, dijo el presidente de la FRF, Rzvan Burleanu.

Las federaciones de Inglaterra, Gales e Irlanda también retiraron su apoyo, mientras que Noruega pidió la renuncia de Infantino y emitió un comunicado junto a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y las Islas Feroe para señalar que habían “perdido la confianza” en su liderazgo.

Algunas federaciones apoyan a Infantino, entre ellas Marruecos (coanfitrión del Mundial de 2030), así como Qatar (donde vivió antes de que el emirato organizara la Copa del Mundo de 2022) y Líbano (que le otorgó la ciudadanía este año). Arabia Saudí, anfitrión de 2034, no lo respaldó públicamente pese a sus estrechos vínculos políticos con el reino.

Infantino preside la Fifa desde 2016 y, hasta la reacción adversa por sus propuestas, parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo año en Marruecos. La fecha límite para que los aspirantes presenten sus candidaturas es el 18 de noviembre.

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