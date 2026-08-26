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Zona liberada para un narco: imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

Mauricio Clavero, fiscal regional de Venado Tuerto, adelantó que los agentes protegían a un distribuidor de drogas y sospechan que no es un caso aislado

26 de agosto 2026 · 14:40hs
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Zona liberada para un traficante: imputarán a los jefes de la PDI de Venado Tuerto.

Zona liberada para un traficante: imputarán a los jefes de la PDI de Venado Tuerto.

El fiscal regional de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, confirmó que los dos jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) detenidos este martes serán imputados. A partir de un caso puntual, quedaron en la mira por proteger a un narcotraficante y sospechan que no se trató de un caso aislado.

Danilo Grossi y Brian Duclo, jefe y subjefe respectivamente del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto, fueron detenidos este martes por la mañana. Los operativos fueron realizados por la Agencia de Control Policial como parte de una investigación en conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia federal.

>> Leer más: Detuvieron a los jefes de Microtráfico de la Policía de Investigaciones de Venado Tuerto

Este miércoles Clavero conversó con LT8 y confirmó que ambos agentes serán imputados en los próximos días. En ese marco adelantó que la sospecha es que protegieron a un distribuidor de drogas del sur de la provincia de Santa Fe.

La zona liberada por los jefes

"Tenemos evidencia digital que nos acompaña en las presunciones que tenemos en relación a la protección o liberar la zona para facilitar el comercio", explicó Clavero. "Por esto terminan siendo parte de la cadena de comercialización", agregó.

>> Leer más: Corrupción policial: un problema institucional que se refleja en varias investigaciones

"Cuando tenemos personal policial delincuente que son parte del negocio, su rédito está en que se pueda producir la venta", enfatizó el funcionario. Además adelantó que si bien se trata de un caso particular, sospechan que no se trató de "un caso aislado".

"Todavía nos queda reunir información. En los operativos del martes nos llegó nueva información que abre un abanico de investigaciones con una ampliación de lo que nos encontramos en un primer momento ", agregó el fiscal regional.

Trabajo conjunto

En ese sentido el funcionario adelantó que los policías serán imputados por la Justicia provincial, aunque no se conocieron detalles en relación a la calificación de los delitos presuntamente cometidos por los agentes. En tanto el sospechoso apuntado como distribuidor de drogas en el sur provincial, también detenido, será imputado en la Justicia federal de Venado Tuerto.

>> Leer más: Ley de microtráfico y corrupción: el doble filo de una herramienta que empodera a la policía

Clavero destacó el trabajo conjunto entre el MPA y la Justicia federal. "No es una investigación aislada del MPA, es producto de una herramienta procesal que está en el código de procedimiento penal federal, que prevé la posibilidad de hacer equipos conjuntos cuando existen investigaciones que en un primer momento pueden surgir por separado entre el Ministerio Público Fiscal (federal) y el Ministerio Público de la Acusación (provincial)", explicó.

"En el sur provincial la Justicia federal y el MPA ha entendido que trabajando en conjunto de manera mancomunada tenemos mejores resultados. Son los resultados que la gente espera de nosotros", sostuvo el funcionario.

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