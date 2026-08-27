El Coloso recibe otro partido de la Copa Argentina: operativo de seguridad, cortes y horarios

Platense e Instituto se enfrentan este jueves por la noche en el estadio de Newell's. Las inmediaciones contarán con controles y restricciones de circulación

Platense e Instituto se medirán desde las 21.15 de este jueves en el Coloso Marcelo Bielsa por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro movilizará a las dos hinchadas y obligará a implementar un operativo especial de seguridad y tránsito en los alrededores del estadio de Newell’s.

Los cortes de calles se iniciarán a las 17.30 , mientras que las puertas del establecimiento abrirán a las 19.15 , dos horas antes del comienzo del partido.

Las restricciones buscarán ordenar el ingreso de los hinchas y las delegaciones de ambos clubes, además de facilitar el posterior egreso del público.

Las autoridades recomendaron a quienes no concurran al encuentro evitar circular por la zona del estadio y utilizar recorridos alternativos para reducir las demoras y las complicaciones en el tránsito.

El dispositivo contará con 272 efectivos policiales, que estarán afectados principalmente al traslado de las hinchadas y las delegaciones de ambos equipos.

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Cómo llegan Platense e Instituto

En el plano deportivo, Platense afrontará el partido con el impulso de su histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores hace una semana atrás.

Instituto, en tanto, atraviesa un buen momento en el torneo Clausura. El conjunto cordobés lidera la Zona A y también pelea por ingresar en los puestos de clasificación a las copas internacionales a través de la Tabla Anual.

El ganador del duelo entre el Calamar y la Gloria avanzará a los cuartos de final de la Copa Argentina y enfrentará al vencedor del cruce entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central, que también se disputará este jueves.

Las posibles formaciones de Platense e Instituto

Platense

Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Santiago Quirós; Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Nicolás Retamar; Gastón Togni y Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Instituto

Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.