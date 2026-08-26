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Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club desde hace 16 años, pero lo echaron

El despido es por los cuestionamientos de los hinchas a su política de fichajes y la falta de títulos desde 2021

26 de agosto 2026 · 17:37hs
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José María Buljubasich hizo inferiores en Central y debutó en primero

José María Buljubasich hizo inferiores en Central y debutó en primero, aunque después se fue del club. Llevaba 16 años como gerente deportivo de la "U" Católica.

Después de 16 años, José María Buljubasich fue despedido como gerente deportivo del club Universidad Católica de Chile. El ex-Central nacido en Casilda pagó con su cargo la eliminación del equipo trasandino de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes.

Buljubacich dejó al equipo cruzado en medio de fuertes cuestionamientos a su política de fichajes en los últimos años y a la falta de títulos desde 2021.

La decisión de despedirlo fue comunicada por el propio club: “Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo", expresó Universidad Católica en un comunicado.

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Cuestionado por los fichajes y la sequía de títulos

La entidad recordó que "Tati" Buljubasich asumió como gerente deportivo en 2010 y que en estos 16 años el club logró siete títulos nacionales, cuatro supercopas y una Copa Chile. "Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales", remata el texto.

Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo. De esta manera, finaliza un periodo de 16 años en el cargo

Buljubasich fue muchas veces cuestionado por los hinchas cruzados por las contrataciones que hizo en diferentes mercados de pases. Aunque tuvo aciertos, como el caso del también ex-Central Fernando Zampedri, de enormes rendimientos y eficacia goleadora desde que llegó a Chile, hubo muchas incorporaciones que rindieron.

Los cuestionamientos comenzaron a multiplicarse después del tetracampeonato obtenido por Universidad Católica en 2021. Desde entonces, el equipo incorporó 39 jugadores, la inmensa mayoría de los cuales no rindieron o fueron directamente un fracaso.

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El acierto de contratar a Fernando Zampedri

El mismo día que lo despidieron, Buljubasich convocó a una conferencia de prensa en la que afirmó que quería seguir. También dio a entender que los hinchas cruzados tenían expectativas desmedidas sobre las posibilidades de Universidad Católica en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que en el plantel había varios lesionados. Y dejó picando una incógnita cuando afirmó: "Algo pasó".

Emocionado y al borde del llanto, "Tati" afirmó: "Me tocó participar en la parte más ganadora de la historia. No sé si hablar de gloriosa, pero con muchos títulos. Eso es un orgullo para todos los que pudimos trabajar acá”.

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Desde que Buljubasich se hizo cargo de gerenciar el área deportiva del club trasandino, en 2010, Universidad Católica incorporó a 121 jugadores. Zampedri fue, probablemente, una de las mejores. El año de su llegada coincidió con otro ex-Central, Juan Antonio Pizzi, quien condujo al equipo a la obtención del título en un tremendo sprint final con Colo Colo.

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