Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Dos operativos multiorgánicos se realizaron en simultáneo durante el último fin de semana y requirieron traslados aéreos. Un tercer proceso se concretó 48 horas después

Tres procesos de donación de órganos realizados en Rosario permitieron concretar once trasplantes en pacientes de distintos puntos del país que se encontraban en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El despliegue se produjo durante el último fin de semana y tuvo una particularidad: dos de los operativos se realizaron de manera simultánea , uno en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y otro en el Sanatorio Italiano Sur. Ambos procedimientos permitieron concretar siete trasplantes.

Cuarenta y ocho horas después se realizó un tercer proceso de donación en el Hospital Provincial del Centenario, que permitió otros cuatro trasplantes.

Desde el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio) destacaron el trabajo coordinado entre los distintos organismos que participaron de los operativos.

Un operativo con dos donaciones simultáneas

La directora del Cudaio, Cecilia Andrada, destacó el desafío que representó llevar adelante dos procesos de manera simultánea. “Este tipo de exigencias ponen en máxima tensión las capacidades logísticas y operativas, que están programadas para resolver los operativos de forma individual”, explicó.

La funcionaria señaló que la respuesta fue posible a partir de la coordinación entre distintos organismos y áreas involucradas en los procedimientos.

El resultado de esos dos primeros operativos fue la ablación de ocho órganos, que permitieron que siete pacientes salieran de la lista de espera mediante un trasplante. Uno de ellos recibió un trasplante combinado de riñón y páncreas.

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La simultaneidad también obligó a reforzar los equipos de trabajo. Profesionales, choferes y auxiliares realizaron turnos adicionales y trabajaron durante largas jornadas.

A ese despliegue se sumaron el Sies 107, la Policía de Santa Fe a través de personal de la Unidad Regional II de Rosario, trabajadores aeroportuarios y agentes de tránsito.

Seis trasplantes requirieron vuelos sanitarios

La logística también tuvo un componente aéreo. Seis de los trasplantes requirieron el traslado de órganos mediante vuelos sanitarios que operaron desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario.

“Cada vez que se dan donaciones en simultáneo se nos plantea uno de los máximos desafíos, con una responsabilidad muy elevada para con los pacientes que están en lista de espera”, sostuvo Andrada.

Los procesos de donación requieren una coordinación que involucra tanto a los equipos médicos encargados de la procuración como a los responsables del traslado de los órganos hasta los centros donde se realizan los trasplantes.

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En este caso, la particularidad estuvo dada por la necesidad de coordinar dos procedimientos en paralelo y garantizar que los órganos pudieran llegar a destino dentro de los tiempos requeridos.

Qué órganos fueron procurados

A partir de los tres procesos de donación realizados en Rosario se procuraron:

seis riñones;

tres hígados;

dos corazones;

un páncreas.

Además, los equipos procuraron córneas y válvulas cardíacas, que tienen como primer destino los bancos de tejidos.

En total, los órganos procurados permitieron realizar once trasplantes en pacientes de diferentes puntos del país que permanecían en lista de espera del Incucai.

Santa Fe, segunda en cantidad de donantes

Los operativos se producen además en un contexto en el que Santa Fe continúa ocupando el segundo lugar entre las provincias argentinas en cantidad de donantes de órganos, según las estadísticas oficiales del Incucai citadas por Cudaio.

La provincia registra 79 procesos de donación sobre un total de 660 en todo el país.

Para el organismo provincial, el resultado de los procedimientos realizados en Rosario vuelve a poner en evidencia la importancia de la coordinación entre los equipos sanitarios y los distintos organismos que intervienen en la procuración, especialmente cuando deben resolverse operativos de