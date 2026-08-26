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El tiempo en Rosario: jueves templado con algunas chances de tormentas aisladas

La máxima rondaría los 20º y se mantendría en niveles similares en los siguientes días

26 de agosto 2026 · 23:34hs
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El tiempo en Rosario: jueves templado con algunas chances de tormentas aisladas

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 27 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 20º, una mínima de 12º y algunas probabilidades de tormentas aisladas matutinas y chaparrones vespertinos.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sudeste, un registro de 16º, y entre 10 y 40 por ciento de chances de tormentas aisladas que se mantendrían hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 12º. Para la tarde hay algunas posibilidades de chaparrones con ráfagas de viento de hasta 50 km/h y una máxima de 20º bajando a 16º en la noche, que tendría cielo parcialmente nublado.

El viernes arrancaría con fuertes ráfagas y estaría parcialmente nublado a la mañana y algo nublado desde la tarde. La temperatura estaría entre 19º y 9º.

El sábado estaría parcialmente nublado desmejorando hacia la tarde, con una máxima de 20º y una mínima de 11º.

Para el domingo se espera que la máxima ronde los 19º, la mínima no bajaría de 9º y el cielo estaría algo nublado.

El lunes tendría 20º de máxima, 12º de mínima y cielo algo nublado.

El martes la máxima subiría hasta los 22º, la mínima rondaría los 10º y el cielo estaría entre algo nublado y parcialmente nublado.

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