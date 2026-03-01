Secuestraron casi media tonelada de cocaína tras una persecución en el norte de Santa Fe

Gendarmería halló 456 kilos de cocaína en una camioneta abandonada en San Cristóbal. Los ladrillos estaban marcados con la figura de un cebú

Casi media tonelada de cocaína fue secuestrada en la provincia de Santa Fe luego de una persecución protagonizada por efectivos de Gendarmería Nacional. El cargamento estaba oculto en una camioneta abandonada y presentaba una particularidad que llamó la atención de los investigadores: los paquetes estaban marcados con la figura de un cebú.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Sección Seguridad Vial “San Justo” detectó una Volkswagen Amarok en un control sobre la ruta provincial Nº 4, a la altura de la localidad de Elisa. Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor frenó de manera brusca, giró en sentido contrario y huyó a alta velocidad .

Los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado que se extendió durante unos 30 kilómetros hasta la ciudad de San Cristóbal. Allí encontraron el vehículo abandonado, con el motor encendido y sin ocupantes.

Con autorización de la Unidad Fiscal de Rafaela y en presencia de testigos, los agentes inspeccionaron la caja de la camioneta. En el interior hallaron 14 bolsas tipo arpillera que contenían 418 paquetes rectangulares.

Tras realizar el test de orientación narcotest, se confirmó que se trataba de cocaína. El peso total del cargamento fue de 456 kilos con 200 gramos.

Todos los ladrillos estaban estampados con la imagen de un cebú, una especie bovina originaria del sur de Asia, conocida por su resistencia y adaptación a climas cálidos. En el mundo del narcotráfico, este tipo de sellos funciona como una marca de identificación interna: permite reconocer la procedencia del envío, su nivel de pureza y la organización responsable del traslado.

Especialistas explican que estas “firmas” también cumplen una función operativa, ya que ayudan a evitar robos o adulteraciones durante el recorrido de la droga. En otros operativos se han detectado sellos con figuras de animales como delfines, águilas o caballos, asociados a distintas redes criminales.

Investigación en curso

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y del vehículo en el marco de una causa por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación apunta ahora a determinar el origen del cargamento, su destino final y las posibles conexiones con organizaciones criminales de alcance transnacional. Mientras tanto, los ocupantes de la camioneta continúan prófugos.