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Escuelas y mensajes entre bandas criminales: al menos 11 casos desde el comienzo de clases

Este lunes en Villa Gobernador Gálvez se registró un nuevo hecho que se suma a una larga lista de escuelas utilizadas como buzones de mensajes entre bandas

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

5 de mayo 2026 · 17:08hs
Escuelas y mensajes entre bandas criminales: hubo al menos 11 casos desde el comienzo de clases.

Escuelas y mensajes entre bandas criminales: hubo al menos 11 casos desde el comienzo de clases.

Este lunes la comunidad educativa de una escuela de Villa Gobernador Gálvez activó un protocolo de seguridad tras el hallazgo de una nota amenazante con dos balas pegadas. El mensaje está firmado por "La nueva alianza" y sugiere una trama ligada a la narcocriminalidad. Casos como este se repitieron en varias instituciones de Rosario y alrededores desde el inicio del ciclo lectivo.

Se trata de una antigua tradición de las bandas criminales y sus cómplices que rige al menos desde 2021 pero que este año está vigente desde el inicio de clases. En ningún caso hubo amenazas concretas a las instituciones ni a los estudiantes, tampoco tiene que ver con coletazos de la tragedia de San Cristobal en la que un alumno mató a otro. Es una manera de dejar un mensaje que, sea por los medios de comunicación o las redes sociales, llegarán a sus destinatarios e investigadores.

>> Leer más: Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

En la mayoría de ocasiones fueron mencionados personajes conocidos y ligados a bandas criminales. Pero también hubo mensajes dirigidos a personas no tan públicas e incluso a funcionarios policiales o del ámbito político. Motivados por distintos intereses, los remitentes pueden buscar incriminar a los nombrados, desviar atención judicial o bien exponer que puede haber ciertas tramas criminales no investigadas. De cualquier manera, cuando las escuelas son utilizadas como buzón la inquietud se extiende más allá de los protagonistas.

Desde el comienzo de clases

El último episodio se registró este lunes al mediodía, cuando una asistente escolar de la escuela Cecilia Grierson Nº 1281 de Villa Gobernador Gálvez, halló una nota manuscrita con dos balas pegadas. El mensaje estaba dirigido a un hombre citado por su apodo, mencionaba a "transas" y estaba firmado por "la nueva alianza". Aspectos que, además de exponer una intimidación, sugieren la consolidación de una presunta coalición criminal.

>> Leer más: Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Casos como este se dieron en distintas oportunidades desde el comienzo del ciclo lectivo. En un orden cronológico aparece primero el ocurrido el 6 de marzo pasado en el Colegio del Sur, ubicado en Regimiento 11 al 1100. Allí apareció una tela colgada con un mensaje destinado a distintas personas. La conmoción fue tal que la institución decidió desobligar a los estudiantes.

Los días siguientes hubo una seguidilla de tres casos con un mismo mensaje, también dirigido a personas conocidas en el mundo del hampa. Uno fue el domingo 8 de marzo en el Colegio Rey de Gloria de Perú al 300 bis, por lo cual al ser fin de semana no hubo impacto en la comunidad. Pero el 9 y el 10 de marzo las clases estuvieron suspendidas en el turno mañana de dos escuelas del barrio Ludueña, la José Mármol Nº 84 de Larrea y Vélez Sarsfield primero y al otro día en la Luisa Mora Olguín Nº 1027 de Humberto Primo al 2400. En ambas fue hallado el mismo texto.

Más escuelas como buzones

Ya en abril fue en la zona norte de Rosario que se registró un episodio similar que derivó en la suspensión de clases. Fue el lunes 13 en la escuela Luis Rullán Nº 1210 de San Telmo al 1900. En este caso se trató de una nota manuscrita que mencionaba a una de las bandas que disputan el narcomenudeo en ese sector de la ciudad. Además junto al mensaje había un encendedor catalítico con forma de granada que en un principio provocó conmoción por su similitud con un explosivo.

>> Leer más: La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

Esa semana hubo tres casos más, primero el 15 de abril en la escuela Luis María Drago Nº 136, de la zona sur de Rosario, donde los empleados encontraron al llegar una bandera colgada en el ingreso del edificio. Al día siguiente se denunciaron otros dos casos pero el Ministerio de Educación determinó continuar con el dictado de clases. En la escuela Carlos Sylvestre Begnis Nº 1137 de Nahuel Huapi y Mosconi, barrio Acindar, y en la escuela Provincia de Santa Fe Nº 350, de Rodríguez al 4600, aparecieron mensajes que volvieron a referir a disputas entre bandas criminales.

A fines de abril, en lo que fueron los últimos episodios anteriores al de este lunes, aparecieron más mensajes en instituciones educativas. Estos casos tuvieron la particularidad de que entre las personas mencionadas había un jefe policial de renombre. Las banderas aparecieron en el jardín de infantes San Casimiro Nº 1285, de Margis y Nuestra Señora del Rosario, y en la escuela Atahualpa Yupanqui Nº 1347 de B. Suárez al 5000.

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