Sebastián Villa no será detenido porque el juez rechazó el pedido de las fiscales

El magistrado Javier Mafucci Moore consideró que la causa que se originó por la denuncia de abuso sexual "no reúne los elementos como para ordenar la detención de una persona"

El futbolista Sebastián Villa no será detenido por la causa originada tras la denuncia de su ex novia por abuso sexual porque el juez interviniente, Javier Mafucci Moore, resolvió rechazar el pedido de la fiscal Vanesa González, ya que consideró que no existen elementos de juicio hasta ahora que impongan privar de la libertad al imputado.