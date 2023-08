Robaron un auto en el barrio Belgrano y no vieron que adentro había un nene de cinco años

"Estaba parado al lado del auto. Y cuando me di vuelta no estaba más", contó el padre del niño, al que los delincuentes hicieron descender del vehículo a unos cien metros.

Mauricio, padre de Ramiro, contó a El Tres que su esposa bajó a hacer una compra y él quedó "parado al lado del auto. Y cuando me di vuelta no estaba más el auto".

"Fue un segundo. No sé de donde salieron, nos los vi llegar, no los vimos", contó Mauricio, todavía en shock, y añadió: "Me entró la desesperación, empecé a los gritos, a correr para todos lados, no sabía qué hacer". Hasta que una mujer se acercó con el niño de la mano.

El titular de la Unidad Regional II (URII) de Policía, Daniel Acosta, remarcó que "hay cuatro aprehendidos". El parte policial indicó que uno de los ladrones tenía un inhibidor de señal y un elemento metálico tipo ganzúa.

Testigos indicaron que los delincuentes descartaron objetos por el camino, entre ellos la cartera robada a la mujer, y también señalaron que "se escucharon disparos a lo lejos". Acosta precisó en diálogo con El Tres que utilizaron balas de goma para intimidar a los delincuentes durante la persecución.

Los cuatro detenidos fueron trasladados en la noche de este miércoles a la seccional 12ª.