La Capital | Ovación | Central

Central: el regreso de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El entrenador canalla concentró a 23 futbolistas para el partido frente a Gimnasia, en el que recupera a dos que venían de una larga inactividad

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de febrero 2026 · 19:34hs
Sólo dos modificaciones hizo Almirón en la lista de concentrados. El DT espera un Central metido en La Plata.

Marcelo Bustamante / La Capital

Sólo dos modificaciones hizo Almirón en la lista de concentrados. El DT espera un Central metido en La Plata.

Jorge Almirón seguramente ya tiene el equipo de Central que este miércoles por la tarde visitará a Gimnasia en La Plata, pero hay algo que lo deja tranquilo y es el regreso de un jugador, al que vuelve a tener en cuenta después de un largo período de inactividad, sobre todo pensando en el clásico del próximo domingo.

Quien volvió a ser convocado por el entrenador canalla es nada menos que Jaminton Campaz, a quien el técnico tiene considerado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel.

Casi un mes le llevó la recuperación a Campaz luego del desgarro (se estima que fue esa lesión, ya que nunca se informó lo que tenía) que sufrió en el triunfo de Central frente a Racing, por la segunda fecha del torneo Apertura.

Una larga espera para Campaz

Así, el tumaqueño se perdió cinco partidos, cuatro por el torneo local (River, Aldosivi, Barracas Central y Talleres) y el restante por Copa Argentina, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

>>Leer más: Se va de Central uno de los jugadores que más títulos ganó con la camiseta canalla

CampazMB
Un regreso esperado. Jaminton Campaz vuelve tras reponerse de un desgarro. Una alternativa más de cara al clásico.

Un regreso esperado. Jaminton Campaz vuelve tras reponerse de un desgarro. Una alternativa más de cara al clásico.

Probablemente no arranque como titular en La Plata y, si eso ocurre, dependerá de cómo se dé el partido, pero la idea de Almirón es que Campaz pueda sumar algunos minutos, para llegar lo mejor posible al domingo.

Otro que se suma después de varias semanas es Gaspar Duarte. El extremo también sufrió un desgarro, en Mar del Plata contra Aldosivi, y recién ahora vuelve a ser tenido en cuenta.

Quien todavía no está para volver es Facundo Mallo. El uruguayo jugó su último partido también contra Aldosivi y si no pudo viajar a La Plata es muy difícil que llegue en condiciones al clásico. Podría ser una alternativa en el banco de suplentes.

>Leer más: Señores de las cuatro décadas: el caso Marco Ruben en Central y de como todavía "lo viejo funciona"

Duarteteeewe
Gaspar Duarte no tuvo un buen inicio de temporada, ya que sufrió un desgarro frente a Aldosivi.

Gaspar Duarte no tuvo un buen inicio de temporada, ya que sufrió un desgarro frente a Aldosivi.

El plantel canalla que viajó a La Plata

Los 23 futbolistas que Jorge Almirón hizo viajar a La Plata son: Jorge Broun, Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Gastón Ávila, Juan Ignacio Scaglia, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Julián Fernández, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2026424868921635091&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi confía en poder revertir los malos resultados en Newells.

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Jorge Almirón sabe que su equipo viene de perder y pretende un Central que recupere esos puntos de visitante.

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

gimnasia vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones

Operativo de seguridad. Las autoridades de la provincia y representantes de los clubes participaron de la conferencia de prensa.

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Lo último

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?
La Ciudad

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas