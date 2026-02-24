Central: el regreso de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El entrenador canalla concentró a 23 futbolistas para el partido frente a Gimnasia, en el que recupera a dos que venían de una larga inactividad

Sólo dos modificaciones hizo Almirón en la lista de concentrados. El DT espera un Central metido en La Plata.

Jorge Almirón seguramente ya tiene el equipo de Central que este miércoles por la tarde visitará a Gimnasia en La Plata , pero hay algo que lo deja tranquilo y es el regreso de un jugador, al que vuelve a tener en cuenta después de un largo período de inactividad, sobre todo pensando en el clásico del próximo domingo.

Quien volvió a ser convocado por el entrenador canalla es nada menos que Jaminton Campaz , a quien el técnico tiene considerado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel.

Casi un mes le llevó la recuperación a Campaz luego del desgarro (se estima que fue esa lesión, ya que nunca se informó lo que tenía) que sufrió en el triunfo de Central frente a Racing, por la segunda fecha del torneo Apertura.

Así, el tumaqueño se perdió cinco partidos, cuatro por el torneo local (River, Aldosivi, Barracas Central y Talleres) y el restante por Copa Argentina, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco .

>>Leer más: Se va de Central uno de los jugadores que más títulos ganó con la camiseta canalla

CampazMB Un regreso esperado. Jaminton Campaz vuelve tras reponerse de un desgarro. Una alternativa más de cara al clásico. Marcelo Bustamante / La Capital

Probablemente no arranque como titular en La Plata y, si eso ocurre, dependerá de cómo se dé el partido, pero la idea de Almirón es que Campaz pueda sumar algunos minutos, para llegar lo mejor posible al domingo.

Otro que se suma después de varias semanas es Gaspar Duarte. El extremo también sufrió un desgarro, en Mar del Plata contra Aldosivi, y recién ahora vuelve a ser tenido en cuenta.

Quien todavía no está para volver es Facundo Mallo. El uruguayo jugó su último partido también contra Aldosivi y si no pudo viajar a La Plata es muy difícil que llegue en condiciones al clásico. Podría ser una alternativa en el banco de suplentes.

>Leer más: Señores de las cuatro décadas: el caso Marco Ruben en Central y de como todavía "lo viejo funciona"

Duarteteeewe Gaspar Duarte no tuvo un buen inicio de temporada, ya que sufrió un desgarro frente a Aldosivi.

El plantel canalla que viajó a La Plata

Los 23 futbolistas que Jorge Almirón hizo viajar a La Plata son: Jorge Broun, Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Gastón Ávila, Juan Ignacio Scaglia, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Julián Fernández, Gaspar Duarte, Jaminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.