Central: el regreso de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Jorge Almirón seguramente ya tiene el equipo de Central que este miércoles por la tarde visitará a Gimnasia en La Plata, pero hay algo que lo deja tranquilo y es el regreso de un jugador, al que vuelve a tener en cuenta después de un largo período de inactividad, sobre todo pensando en el clásico del próximo domingo.
Quien volvió a ser convocado por el entrenador canalla es nada menos que Jaminton Campaz, a quien el técnico tiene considerado como uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel.
Casi un mes le llevó la recuperación a Campaz luego del desgarro (se estima que fue esa lesión, ya que nunca se informó lo que tenía) que sufrió en el triunfo de Central frente a Racing, por la segunda fecha del torneo Apertura.
Una larga espera para Campaz
Así, el tumaqueño se perdió cinco partidos, cuatro por el torneo local (River, Aldosivi, Barracas Central y Talleres) y el restante por Copa Argentina, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.
Probablemente no arranque como titular en La Plata y, si eso ocurre, dependerá de cómo se dé el partido, pero la idea de Almirón es que Campaz pueda sumar algunos minutos, para llegar lo mejor posible al domingo.
Otro que se suma después de varias semanas es Gaspar Duarte. El extremo también sufrió un desgarro, en Mar del Plata contra Aldosivi, y recién ahora vuelve a ser tenido en cuenta.
Quien todavía no está para volver es Facundo Mallo. El uruguayo jugó su último partido también contra Aldosivi y si no pudo viajar a La Plata es muy difícil que llegue en condiciones al clásico. Podría ser una alternativa en el banco de suplentes.