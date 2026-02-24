La Capital | La Ciudad | Rosario

La semana arrancó en Rosario con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

El lunes comenzó con advertencia por tormentas pero finalmente no se concretaron. Para este martes se mantienen probabilidades de que caiga agua

24 de febrero 2026 · 10:25hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chances de tormentas aisladas en Rosario

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chances de tormentas aisladas en Rosario

La semana comenzó en Rosario bajo alerta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado para el lunes posibles tormentas y chaparrones, e incluso emitió un alerta amarillo para la tarde ante la probabilidad de fenómenos fuertes. Sin embargo, la jornada transcurrió sin lluvias y con una temperatura que rondó los 30º.

En este contexto de inestabilidad, los rosarinos comenzaron el martes con la misma pregunta: ¿qué pasará con el tiempo en los próximos días? Entre alertas, calor y nubosidad cambiante, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó probabilidades de lluvia para las próximas horas.

¿Cuándo podría llegar la lluvia a la ciudad?

Las probabilidades de lluvia aparecen para este martes por la tarde, Se prevé entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas. La jornada se presentará calurosa, con una máxima que podría alcanzar los 32º, mientras que hacia la noche la temperatura descendería a 27º, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento que podrían llegar a los 50 km/h.

De cara al miércoles, el panorama cambiaría: se espera cielo parcialmente nublado y una marcada baja de la temperatura. La máxima no superaría los 27º y la mínima rondaría los 17º. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el resto de la semana no presenta probabilidades de lluvias.

Temperaturas máximas y mínimas para los próximos días en Rosario

  • Miércoles: máx: 27º mín: 17º
  • Jueves: máx: 26º mín: 15º
  • Viernes: máx: 28º mín: 16º
  • Sábado: máx: 30º mín: 18º
  • Domingo: máx: 31º mín: 18º

