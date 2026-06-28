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Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Quedaron detenidos por intervenir en la emboscada en la que murió Zamir Torres, de 4 años, hace casi un año. Una implicada obtuvo la libertad con restricciones

28 de junio 2026 · 17:17hs
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Zamir Torres

Zamir Torres, el nene de 4 años asesinado en Frontera cuando el auto en el que iba con su mamá y su padrastro fue atacado a tiros. 

Un hombre que figuraba entre los siete sospechosos más buscados de la provincia, capturado en Córdoba hace dos semanas, fue imputado junto a otro acusado por el crimen del niño Zamir Torres, de 4 años, baleado en un ataque armado hace casi un año en la ciudad de Frontera. En la balacera resultó gravemente herido el padrastro del nene, supuesto destinatario de la agresión. Los acusados quedaron en prisión preventiva como coautores de un homicidio calificado, delito que se pena con prisión perpetua, y con ellos suman cuatro los implicados en el caso.

La imputación se concretó el viernes pasado en una audiencia judicial en los tribunales de Rafaela. Uno de los imputados es Samuel Elías Reyes, de 30 años, quien había sido detenido el viernes 12 de junio por personal de la Policía de Investigaciones santafesina en la provincia de Córdoba. Con pedido de captura por el crimen de Zamir, el prófugo integraba la lista de los siete criminales más buscados de la provincia.

>> Leer más: Detuvieron a un implicado en el asesinato de un nene en Frontera

Con él fue imputado un joven de 22 años cuya identidad no se dio a conocer, identificado por sus iniciales como S.E.B. El fiscal del caso, Pedro Machado, les endilgó la coautoría del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y además agravado por el uso de arma de fuego. En tanto, por el ataque a la madre y el padrastro de la criatura, quien resultó herido, se les atribuyó el mismo delito en grado de tentativa. Sumaron a esos delitos la portación ilegal de arma de guerra.

El juez Nicolás Stegmayer les dio curso a las imputaciones y ordenó la prisión preventiva de ambos por el plazo legal de dos años. Por su parte, una mujer de 24 años identificada por sus iniciales como B.C.R.D., quien estaba imputada en el mismo legajo, obtuvo la libertad con restricciones, entre las que se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas o testigos y portar armas de fuego. Deberá constituir domicilio y presentarse de manera semanal en una comisaría. Por el caso ya están detenidos dos hombres de 29 y 20 años, Matías Escobedo y Thiago Medrano, apresados días después del ataque y también acusados de homicidio calificado.

>> Leer más: Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de un nene de 4 años en Frontera

Emboscada letal

El crimen ocurrió alrededor de las 18.30 del miércoles 9 de julio del año pasado en la ciudad de Frontera, en el límite entre Santa Fe y Córdoba en el departamento Castellanos. El nene iba con su mamá en un auto Fiat Fiesta que manejaba la pareja de ella, Brian M., alias “Peladito”. Iban hacia el sur por la Calle 7 cuando fueron interceptados por los ocupantes de un Fiat Cronos al descender la velocidad en un lomo de burro.

Desde el auto, en el que viajaban cuatro personas, abrieron fuego con pistolas calibre 9 milímetros. Luego de los disparos iniciales, según la fiscalía, Matías Escobedo, el joven identificado como S.B.E. y la mujer descendieron del vehículo y efectuaron al menos diez disparos más cuando estaban a dos o tres metros de distancia de las víctimas. Zamir Torres recibió tres impactos de bala y llegó sin signos vitales al Hospital de San Francisco. Su padrastro también resultó gravemente herido y fue hospitalizado en Santa Fe. Los agresores, en tanto, escaparon e incendiaron el auto empleado en la emboscada.

>>Leer más: Tres hombres quedaron presos por el brutal homicidio de un nene de 4 años en Frontera

"Al disponer la prisión preventiva el juez consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía eran suficientes para acreditar la probabilidad de autoría en esta etapa del proceso penal", dijo el fiscal Machado tras la audiencia, y resaltó que también se tuvo en cuenta la alta pena en expectativa. Teniendo en cuenta que los agresores escaparon e incendiaron el auto usado en la emboscada “con el objetivo de entorpecer la investigación”, según planteó, el juez evaluó además que los riesgos procesales “están latentes” y es necesario “cautelar los testimonios recabados por la Fiscalía”.

Hasta el momento se mantienen en reserva el detalle de las evidencias y de los roles que la acusación endilga a cada uno de los implicados en el plan criminal. Al momento del ataque, los investigadores apuntaban a una diputa entre bandas como móvil. El padrastro del nene había salido en libertad hacia poco tiempo y meses antes otro familiar había sido asesinado. A esto se sumó la relación con un joven conocido como “Pocholito”, quien contaba con antecedentes por robo, homicidio y agresiones.

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