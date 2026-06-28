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Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

Trabajadores del Inti realizarán un ruidazo este lunes para expresar su preocupación por el eventual cierre de áreas y nuevas desvinculaciones

28 de junio 2026 · 18:10hs
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El Inti fue creado en 1957 y cumple un rol clave en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

El Inti fue creado en 1957 y cumple un rol clave en la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) convocaron a un "ruidazo" para el próximo lunes 29 de junio en rechazo al nuevo cierre de la sede central del organismo, ubicada en el Parque Tecnológico Miguelete (PTM). La protesta se realizará luego de que las autoridades dispusieran, por segunda vez en menos de una semana, la suspensión de las actividades presenciales sin brindar explicaciones, según denunciaron los trabajadores.

El malestar se profundizó el viernes pasado cuando el personal fue notificado de una nueva "dispensa" que impidió el normal funcionamiento del instituto. Desde el sector sostienen que se trata de la segunda medida de estas características en pocos días, situación que generó preocupación e incertidumbre entre los trabajadores.

Frente a este escenario, los empleados realizaron una asamblea autoconvocada en el predio y resolvieron llevar adelante una protesta el lunes a las 10 frente a la sede central. Según adelantaron, la manifestación se concretará aun cuando las autoridades vuelvan a restringir el acceso al edificio.

>> Leer más: Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Vaciamiento institucional del Inti

Desde el ámbito gremial interpretan estas decisiones como una señal de un proceso de reestructuración más amplio dentro del organismo. En ese sentido, advirtieron que las autoridades estarían evaluando el cierre de más de un centenar de sectores y la desvinculación de alrededor de 700 trabajadores, una posibilidad que consideran parte de un proceso de vaciamiento institucional.

La preocupación de los trabajadores se produce en un contexto de fuerte tensión dentro del organismo. Durante los últimos meses, el Inti quedó en el centro del debate luego de que el gobierno nacional avanzara con una serie de medidas orientadas a redefinir su estructura y funciones. Entre ellas, la eliminación de más de mil controles de calidad que realizaba el instituto y la pérdida de su condición de organismo autárquico, cambios que, según denunciaron los trabajadores, afectan su capacidad operativa y ponen en riesgo áreas estratégicas para la industria nacional.

En abril pasado, trabajadores del organismo alertaron sobre la posibilidad de que se eliminen hasta 1.400 puestos de trabajo, una situación que, a juicio de los gremios, implicaría una virtual disolución del instituto tal como funciona en la actualidad.

El conflicto en el Inti se suma a las tensiones que atraviesan distintos organismos públicos nacionales en el marco de las políticas de ajuste y reorganización impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Los trabajadores remarcan que el instituto cumple un rol estratégico para el desarrollo industrial, tecnológico y productivo del país, al brindar servicios de certificación, asistencia técnica, innovación y desarrollo tecnológico a miles de empresas. Por ello, advierten que cualquier recorte podría afectar tanto el funcionamiento del organismo como la capacidad tecnológica del Estado y el entramado productivo nacional.

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