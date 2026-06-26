Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

El objetivo es planificar y coordinar acciones de prevención ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico, pronosticado para los últimos meses del año

El municipio baigorriense y la provincia acordaron así mantener una mesa de monitoreo constante a medida que se acerque el inicio de la temporada de mayores precipitaciones.

Ante las advertencias de un eventual período climático con altas temperaturas y eventos climatológicos extremos en el contexto de lo que se conoce como el fenómeno meteorológico “El Niño” y con el objetivo de planificar y coordinar acciones preventivas , el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, mantuvo una reunión estratégica de trabajo con Marcos Escajadillo, Secretario de Protección Civil del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, y el secretario de Gobierno local, Osvaldo Aymo.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron los recientes informes meteorológicos y acordaron líneas de acción conjuntas para mitigar las consecuencias de las inclemencias climáticas . Según confirmaron centros climáticos internacionales, la llegada de El Niño implica riesgos concretos: precipitaciones excesivas, crecidas de grandes ríos y un incremento en la frecuencia e intensidad de olas de calor.

“Como ciudad ribereña, no podemos ignorar estas advertencias”, destacó el intendente Adrián Maglia. “Sabemos que las lluvias excesivas asociadas a El Niño elevan el caudal de los grandes ríos —como el Paraná—, amplificando el impacto sobre las áreas urbanas cuando la crecida coincide con el pico estacional. Por eso, proyectamos trabajos de manera anticipada con la provincia para proteger a nuestros vecinos y tener todos los recursos a disposición en caso de necesitarlos en una emergencia”.

Los pronósticos que maneja la mesa de trabajo indican que actualmente hay un 61% de probabilidad de que ocurra El Niño. Asimismo, los modelos alertan que, de cara al verano 2026-2027, el núcleo lluvioso cubrirá Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, con excesos de 60 mm o más en todo el trimestre.

Planificación frente a la crisis climática

Por su parte, Marcos Escajadillo hizo hincapié en la importancia de la planificación operativa interjurisdiccional: “La intensificación de El Niño genera un aumento de la energía en la atmósfera, lo que se traduce en fenómenos meteorológicos más severos y duraderos. Desde Protección Civil recomendamos fortalecer los sistemas de alerta temprana, tal como ya lo hizo Granadero Baigorria”.

Finalmente, el secretario de Gobierno municipal, Osvaldo Aymo, explicó cómo se toman decisiones de manera coordinada en materia de prevención. “Nos valemos de los informes meteorológicos, del trabajo de Defensa Civil, del Sistema de Alerta Temprana local y de la propia experiencia para trabajar en la previa de cada tormenta, reforzando tareas de limpieza en espacios públicos, calles, zanjas o sumideros, entre otros. Siempre que se anuncia un fenómeno meteorológico estamos preparados”, dijo.

El municipio baigorriense y la provincia acordaron así mantener una mesa de monitoreo constante a medida que se acerque el inicio de la temporada de mayores precipitaciones, garantizando que los sistemas de emergencia de Granadero Baigorria se encuentren plenamente operativos para hacer frente eventuales situaciones de fenómenos meteorológicos.

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En Rosario

Por su parte, la Municipalidad de Rosario, a través de las Áreas de Servicios Urbanos (ASU) y la Dirección de Higiene Urbana, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, realiza trabajos en forma preventiva en diferentes sectores de la ciudad ante la probable llegada del fenómeno climático El Niño, por el cual se prevén lluvias intensas y más frecuentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en un informe publicado a comienzos de junio que las condiciones de El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) infieren que "la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial muestran anomalías positivas en la mayor parte de la región, con máximos cerca de la costa sudamericana".

Y que "de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre junio-julio-agosto 2026 existe alrededor de un 90% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño", lo que equivale a que gran parte del país tenga una tendencia de lluvias por encima de lo normal y temperaturas más elevadas de lo habitual.

Ante esto, desde el municipio se vienen ejecutando trabajos preventivos que incluyen limpieza de sumideros y desagües; monitoreo y mantenimiento permanente para prevenir anegamientos en diversas zonas; refuerzo de los servicios de higiene urbana, como por ejemplo barrido de calles; tareas de poda y escamonda del arbolado urbano para reducir riesgos durante tormentas.

Al mismo tiempo, cuadrillas municipales se encuentran llevando a cabo la extracción de árboles secos y/o enfermos (que son reemplazados), el desmalezamiento de espacios verdes, y la limpieza de drenajes a cielo abierto para mejorar el escurrimiento del agua reparación de columnas de alumbrado con bases deterioradas para prevenir posibles caídas durante temporales.

Esas acciones se suman a las tareas de barrido y de recolección de residuos diseminados en calles, veredas y espacios públicos, así como en entornos de contenedores; limpieza en bocas de tormenta en zonas determinadas y tareas de barrido estacional por caída de hojas en sectores de plátano y de fresno, dependiendo no solamente de los alertas y/o avisos sino también de la época.

Refuerzo en toda la ciudad

También se llevan adelante trabajos y monitoreo en distintas zonas determinadas de los barrios Echesortu, Agote, Cinco Esquinas, Parque, República de la Sexta, Abasto, Hospitales, San Martín y micro y macro centro.

En los primeros días de junio se realizó una intervención integral, que incluyó tareas de limpieza y rectificación del canal que está al costado de calle Milicianos Rosarinos (de más de 2 mil metros de extensión), entre García del Cossio y Alberto J. Paz en barrio Nuevo Alberdi Oeste. También por calle 1356, entre Salvat y Floduardo Grandoli; por F. Grandoli, desde 1356 hasta ruta 34; por Bouchard y Somoza al 3500 y 3600 y por Ciudadela al 3400.

Además, se comenzó a trabajar en calle Fresno, desde Garzón hasta Cullen, y por Cullen, desde Fresno hasta Martínez Estrada, en barrio Sorrento y Cullen. Estas acciones permiten mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el funcionamiento de dicho canal.

Las acciones también incluyen el aviso a las empresas prestatarias de los servicios de recolección y barrido sobre las alertas para que supervisen las tareas y lleven a cabo trabajos de recolección en el entorno de donde se ubican los contenedores. A la par, se informa a Aguas Santafesinas (ASSA) ante eventuales bocas de tormenta obstruidas por dentro.