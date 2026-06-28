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Unos cuatro mil atletas corrieron en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

La carrera más importante de Rosario se llevó adelante este domingo y contó con deportistas de más de 17 países

28 de junio 2026 · 17:24hs
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Unos cuatro mil atletas corrieron en la 24ª Maratón Internacional de la Bandera

Unos cuatro mil corredores participaron este domingo de la XXIV Maratón Internacional de la Bandera, una referencia del running a nivel nacional. Este domingo, a las 8, el Monumento a la Bandera fue escenario de la largada. A media mañana, la lluvia se coló en la carrera, justo cuando los primeros atletas comenzaban a cruzar la meta.

Según el registro de los organizadores, los corredores anotados en los 42 kilómetros fueron 2 mil, mientras que los demás se inscribieron para participar de la prueba integrativa de 10 kilómetros. En esa multitud hubo representantes de Estados Unidos, Suecia, Rusia, Letonia, Francia, Italia, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay.

En la carrera organizada por la Asociación Rosarina de Atletismo (Arda) junto al municipio, participaron atletas de todas las provincias argentinas y de 17 países. La competencia está considerada como una de las pruebas de running más importantes de Argentina y fue designada por la Confederación Argentina de Atletismo (Cada) como Campeonato Argentino de Maratón.

Lo cierto es que, además de su valor deportivo, el evento impulsa el turismo y la economía de la ciudad. Asimismo, para esta oportunidad donde Rosario se convirtió en un gran circuito, la Municipalidad de Rosario dispuso un amplio operativo diagramado por las áreas municipales, con desvíos y disposiciones en el tránsito en sectores de la ciudad que integran el circuito de la competencia.

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Los ganadores

El chubutense Eulalio “Coco” Muñoz obtuvo el primer puesto en el evento de este domingo. Muñoz es uno de los últimos representantes nacionales en maratón masculina en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí finalizó 31° y se convirtió en mejor marca histórica olímpica para un argentino. Tras Muñoz se consagró el salteño Esteban Angulo, seguido del rosarino Daniel Penta.

Por su parte, la atleta oriunda de Tandil, María del Luján Urrutia, rompió el récord del circuito, ganó la Maratón de la Bandera y defendió el título del Campeonato Nacional. Asimismo, con un tiempo de 2:43:20 volvió a repetir también el primer puesto en Rosario que había logrado hace diez años. Detrás de la bonaerense se consagró Angelina Reyes de Trenque Lauquen y Lorena Cuello de Mendoza.

A su vez, los ganadores de los 10K fueron el rosarino Salvador Gorosito y la santafesina Flavia Ledesma.

El circuito

El recorrido pasó por el Parque España, desvió por bulevar Oroño hacia el parque Independencia, bordeó el estadio Marcelo Bielsa para luego retomar por Pellegrini hacia el río, transitar el Parque Urquiza y nuevamente hacia el Monumento. Eso fueron los primeros 21 kilómetros.

La segunda mitad transcurrió en la zona norte de la ciudad. Los atletas fueron por la avenida de la Costa hasta bulevar Avellaneda para tomar dirección a la rambla, previo paso por el Gigante de Arroyito y el Parque Alem. En avenida Puccio y con el majestuoso Paraná de escenografía natural, pegaron la vuelta por el mismo trayecto, con un desvío en el Parque Scalabrini Ortiz y finalmente rumbo a la bandera de llegada en el Monumento.

Además de la presencia de Muñoz, quien obtuvo el primer puesto, uno de los grandes atractivos de esta edición fue la presencia de otro de los representantes nacionales en maratón masculina en Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esta maratón estuvo Joaquín Arbe, actual récord argentino de maratón con una marca de 2h9m36s conseguida en Valencia en 2021.

Rosario también cuenta con un referente propio: Daniel Penta, dueño del récord rosarino de maratón con 2h23m8s, logrado en La Pampa en 2023. Y no faltará Edgar Moreno, quien registra asistencia perfecta en los 24 años de esta carrera.

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