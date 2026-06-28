El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo luego de los sismos en Venezuela

Lo confirmó el club Deportivo La Guaira . La esposa del defensor cordobés, y sus hijos eran buscados desde el derrumbe del edificio donde se encontraban en la zona de Playa Grande

A través de un comunicado oficial, el club Deportivo La Guaira emitió un comunicado confirmó que la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados sin vida luego de permanecer desaparecidos desde los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado.

Yanina Maranella, esposa del defensor cordobés, y sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo, eran buscados desde el derrumbe del edificio donde se encontraban en la zona de Playa Grande, una de las áreas más afectadas por los sismos .

La primera confirmación fue difundida por el jugador Edson Tortolero, a través de una historia publicada en Instagram. "Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida ", escribió el jugador, quien además agradeció la colaboración de familiares, rescatistas, voluntarios, jugadores, la Federación Venezolana de Fútbol, Inter Miami y otras personas e instituciones que participaron en la búsqueda.

Minutos después, Deportivo La Guaira emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento de Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa Trejo y expresó sus condolencias al futbolista y a su familia.

Trejo, de 38 años y nacido en Córdoba, se encontraba concentrado con su equipo en Caracas para disputar la primera jornada de la Copa Venezuela cuando ocurrieron los terremotos. Tras conocer lo sucedido, regresó a La Guaira y encontró derrumbado el edificio donde vivía su familia.

Desde ese momento, el defensor participó de las tareas de búsqueda junto con familiares, voluntarios y rescatistas. Además, recurrió a sus redes sociales para solicitar información sobre el paradero de su esposa e hijos. "No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí", había publicado tras el desastre.

Durante los días posteriores a los sismos, futbolistas de distintos clubes venezolanos colaboraron en los operativos de rescate en la zona de Playa Grande. En uno de los registros difundidos en redes sociales, Robert Garcés explicó que el grupo trabajaba para asistir a las personas afectadas y buscar a la familia de Trejo.

El viernes, Ricardo Ardiles, cuñado del futbolista, había señalado que las tareas de búsqueda se desarrollaban con dificultades debido a la falta de energía eléctrica y de comunicaciones. En ese momento manifestó la esperanza de que la mujer y los dos menores hubieran sido trasladados a un hospital sin que todavía se hubiera podido establecer contacto.

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En paralelo, el padre del futbolista, José Luis Trejo, gestionó su viaje desde Córdoba hacia Venezuela para acompañar a su hijo. Según informó, viajará el próximo martes junto a otro integrante de la familia, luego de que la Municipalidad de Córdoba facilitara la tramitación de los pasaportes y los pasajes.