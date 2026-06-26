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Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

El incidente ocurrió en la intersección de Dorrego y 3 de Febrero. Testigos afirmaron que "no hubo golpes" y sólo cruzaron "algunas palabras"

26 de junio 2026 · 16:02hs
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La escena donde ocurrió el incidente. (Captura de TV)

La escena donde ocurrió el incidente. (Captura de TV)
El Citröen Picasso quedó a disposición de la Justicia mientras la mortuoria trasladoó el cuerpo hacia la morgue.

El Citröen Picasso quedó a disposición de la Justicia mientras la mortuoria trasladoó el cuerpo hacia la morgue.

Un automovilista falleció este viernes al sufrir una descompensación en medio de una discusión de tránsito con un ciclista en el centro de Rosario. Un equipo médico del Sies llegó al lugar pero no pudo reanimarlo y confirmó que se trató de un caso de muerte súbita.

El incidente ocurrió pasado el mediodía en la intersección de Dorrego y 3 de Febrero cuando el conductor de un Citröen Picasso bordó, Jorge T., de 70 años, frenó y descendió del vehículo de forma inmediata, al parecer por una falla mecánica.

En ese acto, un ciclista que venía detrás no pudo esquivar la puerta, que había quedado abierta, y terminó impactando de lleno, lo cual generó el acalorado reproche del conductor del rodado menor.

Según precisó el Sies, se trató de un caso de "muerte súbita", puesto que no hubo intervención de terceros, según declararon testigos presenciales en el lugar.

"Según nos dijo otro automovilista, se bajó del auto y se desvaneció. Llegó un médico en una moto y una ambulancia, pero no pudieron reanimarlo", confirmaron desde el Sies.

En declaraciones a El Tres TV, un testigo dijo que hubo un intercambio verbal en el que ambos. "El hombre se bajó y justo venía uno en bicicleta, que se chocó la puerta. Discutieron dos o tres palabras, pero no hubo golpes", contó.

"Se descompensó", confirmó, y comentó que una mujer comenzó a realizar maniobras de reanimación hasta que llegó el personal médico. Sin embargo, tras más de media hora de intensos esfuerzos por reanimarlo, falleció en el lugar.

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