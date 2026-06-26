Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

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Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"
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Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
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Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
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El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
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Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
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Internaron a tres niñas por inhalación de monóxido de carbono en barrio Rucci
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De la Facultad de Ciencias Médicas al Foro Económico Mundial en Suiza, con varias escalas
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Impactante choque en Circunvalación: un camión quedó sobre el guardarrail
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Consumos problemáticos en Santa Fe: crecen las consultas y la cocaína domina los casos atendidos
Economía
Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora
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Los casos de tuberculosis aumentaron un 33 por ciento en 2026 en Santa Fe
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Milei volvió a elogiar a Messi: "Cuando todos hablaban pestes, el único que lo bancaba era yo"
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Fumigaciones: condenan a funcionarios de Pergamino y absuelven a productores
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Una noche para celebrar la diversidad: llega la Gala del Orgullo 2026
Ovación
Falleció Daniel Castellani, un símbolo del vóley que dejó un gran recuerdo en Rosario
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El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura
Policiales
Juzgan al chofer de la línea 122 que atropelló y mató a un hombre
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Buscan a una pareja por el robo 20 perfumes de un reconocido shopping de la ciudad
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Condenan a perpetua a asaltante que mató a tiros a la víctima de un robo
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Cayó el jefe de la banda apuntada por el crimen del policía en Villa Banana