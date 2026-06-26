Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

El incidente ocurrió en la intersección de Dorrego y 3 de Febrero. Testigos afirmaron que "no hubo golpes" y sólo cruzaron "algunas palabras"

El Citröen Picasso quedó a disposición de la Justicia mientras la mortuoria trasladoó el cuerpo hacia la morgue.

Un automovilista falleció este viernes al sufrir una descompensación e n medio de una discusión de tránsito con un ciclista en el centro de Rosario. Un equipo médico del Sies llegó al lugar pero no pudo reanimarlo y confirmó que se trató de un caso de muerte súbita.

El incidente ocurrió pasado el mediodía en la intersección de Dorrego y 3 de Febrero cuando el conductor de un Citröen Picasso bordó, Jorge T., de 70 años, frenó y descendió del vehículo de forma inmediata, al parecer por una falla mecánica.

En ese acto, un ciclista que venía detrás no pudo esquivar la puerta , que había quedado abierta, y terminó impactando de lleno, lo cual generó el acalorado reproche del conductor del rodado menor.

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Según precisó el Sies, se trató de un caso de "muerte súbita" , puesto que no hubo intervención de terceros, según declararon testigos presenciales en el lugar.

"Según nos dijo otro automovilista, se bajó del auto y se desvaneció. Llegó un médico en una moto y una ambulancia, pero no pudieron reanimarlo", confirmaron desde el Sies.

En declaraciones a El Tres TV, un testigo dijo que hubo un intercambio verbal en el que ambos. "El hombre se bajó y justo venía uno en bicicleta, que se chocó la puerta. Discutieron dos o tres palabras, pero no hubo golpes", contó.

"Se descompensó", confirmó, y comentó que una mujer comenzó a realizar maniobras de reanimación hasta que llegó el personal médico. Sin embargo, tras más de media hora de intensos esfuerzos por reanimarlo, falleció en el lugar.