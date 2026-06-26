Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Una joven de 19 años ingresó al Heca descompuesta y apuntó contra el conductor de un auto de alquiler por hacerle oler un perfume. El hombre está identificado

Una joven de 19 años que ingresó descompuesta al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) denunció que el conductor de un coche de alquiler la intoxicó. La acusación a la que accedió La Capital fue registrada por personal policial que reviste en la guardia de ese efector.

El episodio en cuestión ocurrió durante la noche del jueves. La mujer, identificada como Ariana Rocío A., declaró que tomó un auto a través de la app Uber. Abordó un Fiat Siena blanco en Espinosa al 6600.

Según la acusación, en determinado momento del viaje el conductor indujo a la pasajera a oler un perfume, tras lo cual se sintió mareada y tuvo otros síntomas que la llevaron a buscar atención médica.

Arianna Rocío A. declaró ante un oficial policial que durante el trayecto el conductor le preguntó si le gustaban los perfumes y luego acercó su muñeca para que percibiera la fragancia. La joven aseguró que, tras inhalarla, empezó a sentirse mal. Ante esa situación, decidió finalizar el viaje antes de llegar a destino y descendió en la casa de su novio.

El malestar se manifestó con un fuerte ardor en el cuerpo y la sensación de querer sacarse la ropa aún con el frío. Al llegar al hospital fue examinada por un médico, identificado como Lucas. B., quien diagnosticó una posible intoxicación.

En tanto, el conductor del vehículo fue identificado como Pablo Emanuel L, quedó mencionado en las actuaciones judiciales. Hasta el momento, no se informó sobre medidas restrictivas en su contra ni sobre el resultado de pericias toxicológicas.

La investigación continúa para determinar qué sustancia pudo haber provocado los síntomas descriptos por la joven y establecer si existió algún delito durante el viaje. Las actuaciones se sustentan, hasta el momento, en la denuncia de la víctima y en la información médica incorporada a la causa