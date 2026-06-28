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Un frustrante GP de Austria para Franco Colapinto y los Alpine, con triunfo de Russell

Franco Colapinto largó mal, recuperó pero no pasó del 15º lugar. A Pierre Gasly no le fue mejor y quedó 13º. George Russell volvió a ganar.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de junio 2026 · 11:31hs
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Russell pica en punta en Austria y así llegaría al final. En el fondo se ve a Franco Colapinto

AP

Russell pica en punta en Austria y así llegaría al final. En el fondo se ve a Franco Colapinto, que la tuvo difícil, como los Alpine.

Franco Colapinto no la pasó bien en el GP de Austria, largó mal y quedó último, y recuperó solo hasta el 15º lugar. Mal día para Alpine, con Pierre Gasly también defeccionando, para llegar 13º. Volvió a la victoria George Russell, seguido de Max Verstappen y Kimi Antonelli.

Fue sin dudas la peor del año para Alpine. Inclusive, parecía que con Pierre Gasly estaba en condiciones de pelear por los puntos, pero ya desde la largada todo quedó en el olvido. El francés perdió dos posiciones y Colapinto seis, aunque al final de la primera vuelta recuperó tres.

Si se tiene en cuenta que los diez primeros que largaron llegaron en las posiciones de puntos, no hubo mucho más por hacer. Los cuatro poderosos son inalcanzables y encima los Racing Bulls los superaron claramente en Austria como el quinto equipo. Ambos puntuaron.

Y además, los Audi también quedaron adelante con el 11º y el 12º lugar final, así que solo pelearon con los Haas. Colapinto pudo pasar a Esteban Ocon, el que mejor largó, pero aunque intentó llegar hasta Oliver Bearman, se quedó estancado en el 15º puesto.

Gasly, con gomas blandas en el final aprovechando una última parada con VSC virtual, tampoco pudo con Hulkenberg.

Colapinto no se mostró apesadumbrado en la conferencia de prensa, dijo que el auto no cansa al manejarlo y por lo tanto no sufrió el calor. Pero sí dijo que tuvieron problemas de motor, sobre todo en la largada, donde claramente salió bien pero enseguida perdió potencia y lo pasaron todos.

Un problema similar sufrió ya en la FP1, así que habrá que trabajar mucho para Silverstone la semana próxima, donde tal vez las numerosas curvas rápidas le permitan a los Alpine aprovechar el alerón delantero que trajeron para Austria y cuya mejora no se notó en absoluto.

De hecho, Gasly se quejó de lo mismo que el argentino, con la falta de potencia y además con la degradación de los neumáticos y aseguró que fue lo peor de Alpine del año.

De nuevo, lo más positivo para Colapinto es que volvió a terminar un GP con Alpine. Todos los que largó, llegó desde su debut en la escudería en Emilia Romaña 2025. Lleva 25 carreras consecutivas viendo la bandera a cuadros, sin contar por supuesto el GP de Inglaterra del año pasado, donde no pudo salir de boxes.

Russell aprovechó la polémica pole y ganó de nuevo

Adelante, George Russell al fin se sacó la espina de volver a ganar y lo hizo a partir de la polémica pole del sábado, donde hizo el tiempo atravesando una última zona de bandera amarilla y no fue sancionado.

Desde ahí edificó un triunfo sin sobresaltos, mientras atrás Max Verstappen volvió a mostrase competitivo para abrazar un gran segundo lugar, delante del líder Kimi Antonelli.

Los McLaren siguen sin poder volver a pelear en serio y quedaron 4º y 7º con Oscar Piastri y Lando Norris. Y peor le fue a Ferrari, que de ganar 8ayuda de la suerte mediante) en Barcelona con Lewis Hamilton, finalizó desdibujado con el 5º puesto del británico y el 8º de Charles Leclerc.

Iscak Hadjar fue 6º y los Racing Bulls de Liam lawson y Arvid Lindblad volvieron a sumar por dos, pero a años luz, ya que a ambos les sacaron una vuelta. Eso sí, se mostraron firmes como el 5º equipo, como lo fue Alpine en Miami o Canadá por ejemplo.

>>Leer más: Cómo la FIA y Alpine arruinaron lo que debió ser séptimo puesto de Franco Colapinto en Barcelona

Qué pasó en el GP de Austria

Colapinto achica en todas las vueltas a Bearman y quedó al final a menos de 3 segundos, sin poder pasarlo. Fue 15º, Gasly 13º. Adelante, Russell-Verstappen-Antonelli-Piastri-Hamilton-Hadjar-Norris-Leclerc-Lawson-Lindblad entre los puntos,

Detrás quedaron Bortoleto, Hulkenberg-Gasly-Bearman-Colapinto-Ocon-Albon-Alonso entre los que terminaron.

Bearman debió dejar pasar a Leclerc y achicó a 5 segundos. Gasly ataca a Hulkenberg por el 12º lugar.

Colapinto le sacó una vuelta a Alonso y está a 7,6s de Bearman.

Leclerc paró en la 60 y salió detrás de Colapinto, que le descuenta un segundo por vuelta a Bearman.

Norris superó a Leclerc y es 7º. El monegasco se cayó a pedazos. Gasly, detrás suyo, quedó atrapado detrás de la Ferrari sin poder descontar con gomas blandas.

Hadjar superó a Leclerc y es 6º, detrás de Hamilton.

En la vuelta 55, Colapinto superó a Ocon y es 15º.

Vuelta 53, VSC para retirar suciedad en la pista y Gasly justo pasaba por delante de boxes y puso blandas.

Antonelli fue a boxes en la 52 y regresó 3º.

>>Leer más: Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Colapinto superó a Albon en la vuelta 50 y es 16º y fue por Ocon, que ya hizo dos paradas. Gasly es 12º.

Verstappen paró y quedó 3º detrás de los Mercedes, con Antonelli liderando pero sin parar de nuevo.

En la vuelta 48 paró Colapinto y quedó 17º, con gomas medias. Abandonó Stroll.

Russell a boxes en la vuelta 44, Verstappen lìder, Antonelli segundo. Gasly superó a Bearman y es 13º.

Russell se pasó en la curva 1 y Verstappen se le acercó mucho. Gasly volvió a parar y salió delante de Colapinto. Penalizaron a Alonso por exceso de velocidad en pit.

Leclerc a boxes en la 38 y quedó 8º.

Paró Ocon y el argentino quedó 15º. Pero entró en el régimen en que los punteros los superan y pierde gran tiempo.

Colapinto al fin superó a Albon y quedó 16º, su posición de largada. Russell le sacó una vuelta.

En la vuelta 27 salió el VSC. Russell-Verstappen-Leclerc-Antonelli-Piastri-Hadjar-Hamilton-Norris-Lindblad-Lawson-Bortoleto-Gasly-Hulkenberg-Bearman-Ocon-Albon-Colapinto-Alonso-Stroll en pista.

Hamilton aprovechó e hizo otra parada, poniendo gomas blandas, Volvió 7º.

El Williams de Sainz se quedó mudo en la recta principal en la vuelta 25 y abandonó, con un virtual safety car. Una pena que Colapinto, que espero mucho en pista, no lo aprovechó. Quedó 17º. Justo antes paró Antonelli, que quedó 5º.

En el giro 23, Colapinto pasó a Stroll y es 19º. Al toque superó a Alonso y quedó 18º.

En la vuelta 22, Verstappen superó a Hamilton y quedó 3º. Los Mercedes, adelante aunque Antonelli no paró.

Bortoletto superó a Colapinto y el argentino bajó al 14º puesto en la vuelta 21 y a boxes. Volvió último, detrás de Stroll y Albon, con gomas duras.

Vuelta 19: paró Verstappen y salió detrás de Hamilton. Albon a boxes, lo mismo que Bortoletto y Ocon, y Colapinto quedó 13º. Paró Russell y quedó primero Antonelli.

En la vuelta 15, Colapinto hizo todo para entrar a boxes pero a último momento retomó la pista. Sainz a boxes y el argentino quedó 16º, más lejos de Albon, perdiendo casi 2 segundos en esa duda, El argentino avisó que él decidió seguir.

Después de dura lucha con Verstappen, Hamilton fue el primero en parar el la vuelta 13, quedando 11º. En la 14º paró Leclerc, ambos pusieron duros. Gasly también paró y Colapinto quedó 17º.

Antonelli superó como parado a Leclerc y quedó 4º en la vuelta 8. Abandonaron los dos Cadillac.

En el giro 4º, el argentino superó a Checo y quedó 18º. Ocon pasó de 15º a 11º en la largada, la mejor de todas. Adelante, Russell mantuvo la punta seguido de Hamilton, mientras Leclerc perdió dos posiciones y quedó 4º. Verstappen, 3º. Antonelli es 5º, Piastri 6º, Norris 7º, Hadjar 8º, Lawson 9º y Lindblad 10º.

Fue una mala largada de los Alpine. Mientras Gasly perdió dos posiciones para ser 13º, Colapinto quedó último, aunque antes del final de la primera vuelta ya había superado a los Aston Martin y a Bottas, quien lo tocó en la curva 1. Se quejó de problemas de potencia y pasó 19º.

Todos los pilotos salieron con gomas medias para las 71 vueltas de la carrera, excepto Sainz y Bortoletto que lo hicieron con blandas.

Las tribunas en el Red Bull Racing lucieron como siempre, repletas, pero como nunca con el colorido especial de la bandera austríaca. El entusiasmo desbordante tuvo que ver, además del apoyo incondicional a los equipos de la casa, con la la clasificación tremenda de la selección de fútbol el sábado a la noche a los 16avos de final del Mundial.

>>Leer más: Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

La grilla de partida en el Red Bull Racing

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