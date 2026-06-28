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Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia

Con entrada libre y gratuita, el escenario del teatro municipal de Mitre al 900 se llenará de música, humor, transformismo y distintas expresiones escénicas

28 de junio 2026 · 11:50hs
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La bandera del orgullo

Héctor Rio / La Capital

La bandera del orgullo, símbolo de las actividades por el Mes de la Diversidad.

Este domingo, Rosario cerrará su agenda por el Mes de la Diversidad con la tradicional Gala del Orgullo. Será a partir de las 20, con entrada libre y gratuita.

En el marco de las actividades por el Día Internacional del Orgullo LGBT+, Rosario volverá a convertirse en escenario de una de sus celebraciones culturales más emblemáticas: la Gala del Orgullo, una propuesta artística que reunirá sobre el escenario a figuras locales en una noche atravesada por el arte, la visibilidad y el compromiso con los derechos humanos.

La cita será a las 20, con una Red Carpet previa desde las 19, en el tradicional espacio ubicado en Mitre 958.

Bajo la dirección artística de Martín Tórres “La Yibré”, la gala ofrecerá una varieté que combinará música, humor, transformismo y distintas expresiones escénicas. Durante una hora y media, artistas de diferentes generaciones compartirán un espectáculo para celebrar las conquistas alcanzadas por la comunidad LGBT+ y reafirmar la importancia de seguir construyendo una sociedad más inclusiva.

>>Leer más: Patricia, la rosarina que participará de los Gay Games, el evento deportivo que promueve la diversidad y la inclusión

La Gala del Orgullo

Esta emblemática propuesta tiene profundas raíces en la historia de la ciudad, ya que nació en los actos conmemorativos que inicialmente se realizaban en la Plaza Pringles. Con el crecimiento del evento, las celebraciones comenzaron a desarrollarse en distintos espacios culturales de relevancia como el Teatro Mateo Booz, el Centro Cultural Parque de España y la Sala Lavardén, hasta consolidarse en el Teatro La Comedia como uno de los acontecimientos más representativos de la diversidad sexual en Rosario.

Este recorrido refleja la identidad de una ciudad que se construye históricamente desde la diversidad en sus barrios, en sus expresiones artísticas y en sus formas de habitar el espacio público, entendiendo que la diversidad es un componente esencial de la identidad colectiva rosarina.

La agenda de este año renueva el compromiso del municipio mediante un trabajo desarrollado de manera conjunta con organizaciones y espacios que promueven, visibilizan y defienden los derechos de las ciudadanías LGBTIQ+. De este modo, la Gala del Orgullo 2026 busca fomentar la participación activa de toda la ciudadanía para promover el reconocimiento de la diversidad como parte constitutiva de la vida cultural.

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