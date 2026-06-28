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Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

El hecho ocurrió en la zona de pasaje Ghandi al 6100. La víctima fue trasladada al Heca, donde se produjo el deceso

28 de junio 2026 · 11:20hs
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La victima fue trasladada al Heca pero falleció por las heridas de bala que tenía en el rostro.

Foto: La Capital / Archivo.

La victima fue trasladada al Heca pero falleció por las heridas de bala que tenía en el rostro.

Tras agonizar en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Darío Fabián Ledesma (33 años) falleció este sábado por la noche, tras ser baleado en el rostro en la zona oeste de la ciudad. Por el hecho, la Justicia investiga a un menor de edad como el presunto autor del disparo.

La Fiscalía confirmó que el deceso de la víctima, que se encontraba internado en el hospital municipal, se produjo a las 20.50 del sábado a consecuencia de las graves heridas que presentaba.

Unas horas antes, la central del 911 había recibido múltiples llamados poniendo en aviso de la presencia de persona herida en vía pública en la zona de pasaje Ghandi al 6100 (a la altura de Provincias Unidas al 2100) en la zona oeste de Rosario.

Personal de la policía se hizo presente en el lugar, pero el hombre fue trasladado en vehículo particular al hospital de emergencias, donde encontró la muerte a consecuencia de herida producida por disparo de arma de fuego en zona de rostro.

De acuerdo al parte de la fiscalía, testigos del hecho indicaron que el atacante sería menor de edad.

Ante esto la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente de la Fiscalía Regional 2 Rosario indicó tareas investigativas a personal policial en relación a la identificación del posible autor, motivación y mecánica del hecho.

Al mismo tiempo, se solicitó la autopsia del fallecido en el Instituto Médico Legal de Rosario.

Por el marco legal que protege a los menores de edad, las actuaciones se mantienen en estricta reserva.

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