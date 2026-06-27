La Capital | La Región | cámaras

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Entre lectores de patentes, cámaras municipales y del sistema Lince, se fortalece la prevención de posibles delitos

27 de junio 2026 · 09:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La municipalidad villagalvense

La municipalidad villagalvense, mediante su Centro de Monitoreo, contesta semanalmente una cantidad promedio de 40 oficios, algunos de ellos son pedidos de dependencias oficiales como comisarías o fiscalías.
Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Un plan integral de prevención y seguridad ciudadana se está desarrollando en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Se trata de una estrategia conjunta de la Municipalidad, junto al Ministerio de Seguridad del gobierno de la provincia y las fuerzas federales. mediante el fortalecimiento del Centro Municipal de Monitoreo con la incorporación de cámaras de videovigilancia y tecnología.

De esas cámaras, 368 pertenecen al monitoreo municipal y 15 cuentan con lectoras de patente. Además, 909 son parte del sistema provincial Lince; totalizando 1.277 cámaras funcionando en toda la ciudad.

“Todas las cámaras se utilizan con fines preventivos y para aportar pruebas para el esclarecimiento de hechos, ninguna es utilizada para foto-multas”, explicó el Intendente Alberto Ricci.

Los números de la videovigilancia

“El Centro Municipal de Monitoreo cuenta con 368 cámaras en la vía pública, con el 99% funcionando, y ya estamos reparando las dos que están fuera de servicio”, indicó Ricci.

A la vez, dijo que “sumado a esto, el sistema provincial Lince tiene 303 puntos monitoreados con 909 cámaras. En total, funcionan 1.277 cámaras en toda Villa Gobernador Gálvez”.

En ese sentido, Ricci continuó notificando: “Tenemos un equipo de 24 operadores que trabajan durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Asimismo, contamos con la presencia policial dentro de la oficina, quién es sumamente útil a fin de comunicarse con celeridad con la Central del 911, a quienes asistimos con el seguimiento a través de las cámaras cuando llevan adelante persecuciones o ante hechos delictivos”.

Las cámaras

“Todas las cámaras se utilizan con fines preventivos y para aportar pruebas para el esclarecimiento de hechos, ninguna es utilizada para foto-multas”, aclaró Ricci.

Por su parte, el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez. La función principal del Centro de Monitoreo es “prevenir, observar, vigilar, y detectar hechos sospechosos en las diferentes cámaras; y, ante esto o alguna situación de accidente, incendio, disturbio o robo, arbitrar los medios necesarios a fines de actuar en consecuencia, solicitando apoyo policial, de tránsito, o de bomberos en caso de ser necesario”.

Llamadas semanales

La municipalidad villagalvense, mediante su Centro de Monitoreo, contesta semanalmente una cantidad promedio de 40 oficios, algunos de ellos son pedidos de dependencias oficiales como comisarías o fiscalías, otros de particulares que ingresan nota mediante expedientes administrativos a través abogados para el resguardo correspondiente del archivo.

“Todos los pedidos incluyen búsqueda del hecho solicitado en nuestro sistema; y los informes los realizamos en un plazo máximo de 48 horas desde que recibimos la solicitud. También efectuamos los resguardos de todo hecho sucedido y detectado por nuestros operadores, aunque no sean solicitados por dependencia alguna”, resaltó Domínguez.

Fuerzas de seguridad

En cuanto al vínculo con las fuerzas de seguridad −como se mencionó anteriormente− un oficial policial está presente en las instalaciones del Centro de Monitoreo local, lo que permite mayor celeridad y un vínculo más directo con el Comando Radioeléctrico y el sistema 911.

El funcionario hizo hincapié en que “es sumamente importante que los vecinos llamen al 911 para notificar un hecho o algún comportamiento sospechoso, ya que estos datos permiten diagramar una estrategia más efectiva en cuanto a la prevención de delitos”, concluyó Domínguez.

>>Leer más: Disminuyen los delitos lesivos en Villa Gobernador Gálvez y refuerzan la prevención

Noticias relacionadas
La obra comprende la ejecución de las etapas I y II de las mejoras en la red de media tensión, una intervención estratégica que permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico para acompañar el crecimiento de Roldán

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

El fenómeno de El Niño traerá abundantes precipitaciones.

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

Oscar Montagni, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Inhabilitaron para ejercer cargos públicos a un concejal de Alvear que fue jefe comunal durante dos décadas

El robo que se hizo viral tuvo lugar en San Justo, Santa Fe

Una almacenera santafesina se hizo viral tras pelear con una mujer que le quiso robar

Ver comentarios

Las más leídas

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Lo último

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas

Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas

Franco Colapinto largará 16º el GP de Austria después de un exceso en el último intento en Q2

Franco Colapinto largará 16º el GP de Austria después de un exceso en el último intento en Q2

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Qué fueron a hacer los policías federales a los pasillos del barrio Banana, un misterio que subsiste son cinco imputados por el asesinato
Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Por Martín Stoianovich
Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas
La Región

Un hombre murió tras un vuelco en Casilda y otras cinco personas sufrieron heridas

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro
La Ciudad

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso
Política

Milei recibió a Adorni en Olivos y la posibilidad de la renuncia gana peso

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Fue suplente contra Central por la Copa Libertadores y murió en el terremoto en Venezuela

Sampaoli va por un ex-Newells al que consideran la joya del fútbol de Chile

Sampaoli va por un ex-Newell's al que consideran "la joya" del fútbol de Chile

Ovación
Newells arrancó su primer amistoso de pretemporada con un empate

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arrancó su primer amistoso de pretemporada con un empate

Newells arrancó su primer amistoso de pretemporada con un empate

Newell's arrancó su primer amistoso de pretemporada con un empate

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Egipto clasificó en el Mundial 2026 y puede ser el próximo rival de Argentina

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Un prólogo difícil de Franco Colapinto, para una clasificación en Austria que asoma complicada

Policiales
Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen del policía federal: las voces que abren interrogantes sobre la versión oficial

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Condenan a dos hombres por cometer por delitos sexuales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

La Ciudad
Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro
La Ciudad

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro

Una ayuda para Venezuela: cómo colaborar en Rosario luego de los terremotos

Una ayuda para Venezuela: cómo colaborar en Rosario luego de los terremotos

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

Las marcas de ropa low cost invaden la peatonal Córdoba

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas
Policiales

Yanina Alvarado recibió una nueva condena, esta vez por portación de armas

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte
La Ciudad

Un hombre se descompensó en pleno centro de Rosario e investigan la causa de muerte

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo
Policiales

Maratónica saga de un ladrón: robó una panadería, una heladería, un bar y un comedor en San Lorenzo

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

¿Cómo están las nenas que se intoxicaron por inhalar monóxido de carbono en Rosario?

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos
La Ciudad

Excombatientes de Malvinas alertan por falsos bonos que circulan en nombre de los veteranos

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son
La Ciudad

Rosario sumó 27 nuevas placas de deportistas al Paseo de los Olímpicos: quiénes son

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero
Policiales

Crimen en la cárcel: inició el juicio por el asesinato a puñaladas de un recluso de Piñero

Un extécnico de Newells en la catástrofe de Venezuela: Todo esto es una locura

Por Luis Castro
Ovación

Un extécnico de Newell's en la catástrofe de Venezuela: "Todo esto es una locura"

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Política

Piden las detenciones de Insaurralde y de Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas
Política

Adrián Ravier debutó como vocero presidencial, pero sin responder preguntas

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea
Policiales

Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing
El Mundo

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Milei sobre Adorni: Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada
Política

Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada"

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Ley Ema: Santa Fe puede ser la primera provincia con una ley contra violencia digital en escuelas

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza
La Ciudad

Choque en la zona oeste: se cayó de la moto y casi lo atropella un camión de cerveza

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio
La Región

Un cementerio de Santa Fe llegó a guardar más de 130 cadáveres por una falla en su crematorio

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives
Motores

El nuevo Chevrolet Sonic llegó a Rosario con tests drives

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas
Salud

Intoxicación por monóxido: cuánto salen y dónde se venden los detectores que salvan vidas