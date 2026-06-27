Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Entre lectores de patentes, cámaras municipales y del sistema Lince, se fortalece la prevención de posibles delitos

La municipalidad villagalvense, mediante su Centro de Monitoreo, contesta semanalmente una cantidad promedio de 40 oficios, algunos de ellos son pedidos de dependencias oficiales como comisarías o fiscalías.

Un plan integral de prevención y seguridad ciudadana se está desarrollando en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Se trata de una estrategia conjunta de la Municipalidad, junto al Ministerio de Seguridad del gobierno de la provincia y las fuerzas federales. mediante el fortalecimiento del Centro Municipal de Monitoreo con la incorporación de cámaras de videovigilancia y tecnología.

De esas cámaras, 368 pertenecen al monitoreo municipal y 15 cuentan con lectoras de patente . Además, 909 son parte del sistema provincial Lince ; totalizando 1.277 cámaras funcionando en toda la ciudad.

“Todas las cámaras se utilizan con fines preventivos y para aportar pruebas para el esclarecimiento de hechos, ninguna es utilizada para foto-multas”, explicó el Intendente Alberto Ricci.

“El Centro Municipal de Monitoreo cuenta con 368 cámaras en la vía pública, con el 99% funcionando , y ya estamos reparando las dos que están fuera de servicio”, indicó Ricci.

A la vez, dijo que “sumado a esto, el sistema provincial Lince tiene 303 puntos monitoreados con 909 cámaras. En total, funcionan 1.277 cámaras en toda Villa Gobernador Gálvez”.

En ese sentido, Ricci continuó notificando: “Tenemos un equipo de 24 operadores que trabajan durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Asimismo, contamos con la presencia policial dentro de la oficina, quién es sumamente útil a fin de comunicarse con celeridad con la Central del 911, a quienes asistimos con el seguimiento a través de las cámaras cuando llevan adelante persecuciones o ante hechos delictivos”.

Las cámaras

“Todas las cámaras se utilizan con fines preventivos y para aportar pruebas para el esclarecimiento de hechos, ninguna es utilizada para foto-multas”, aclaró Ricci.

Por su parte, el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez. La función principal del Centro de Monitoreo es “prevenir, observar, vigilar, y detectar hechos sospechosos en las diferentes cámaras; y, ante esto o alguna situación de accidente, incendio, disturbio o robo, arbitrar los medios necesarios a fines de actuar en consecuencia, solicitando apoyo policial, de tránsito, o de bomberos en caso de ser necesario”.

Llamadas semanales

La municipalidad villagalvense, mediante su Centro de Monitoreo, contesta semanalmente una cantidad promedio de 40 oficios, algunos de ellos son pedidos de dependencias oficiales como comisarías o fiscalías, otros de particulares que ingresan nota mediante expedientes administrativos a través abogados para el resguardo correspondiente del archivo.

“Todos los pedidos incluyen búsqueda del hecho solicitado en nuestro sistema; y los informes los realizamos en un plazo máximo de 48 horas desde que recibimos la solicitud. También efectuamos los resguardos de todo hecho sucedido y detectado por nuestros operadores, aunque no sean solicitados por dependencia alguna”, resaltó Domínguez.

Fuerzas de seguridad

En cuanto al vínculo con las fuerzas de seguridad −como se mencionó anteriormente− un oficial policial está presente en las instalaciones del Centro de Monitoreo local, lo que permite mayor celeridad y un vínculo más directo con el Comando Radioeléctrico y el sistema 911.

El funcionario hizo hincapié en que “es sumamente importante que los vecinos llamen al 911 para notificar un hecho o algún comportamiento sospechoso, ya que estos datos permiten diagramar una estrategia más efectiva en cuanto a la prevención de delitos”, concluyó Domínguez.

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