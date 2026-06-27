Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Argentina cierra la fase de grupos este sábado, a las 23, en Dallas ante Jordania para cumplir con el calendario de la zona J, pero ya pensando el duelo de los 16 avos de final que será en Miami, el próximo viernes 3 de julio, en el primer mata-mata que afrontará en el Mundial, en el duro camino de la defensa del título logrado en Qatar.

Y lo hará con un equipo muy renovado, donde el rosarino Giovani Lo Celso podría cumplir uno de los sueños de su vida: debutar en la Copa del Mundo.

Ya clasificado, el DT Lionel Scaloni aprovechará la situación para cuidar el motor de la Scaloneta y darle rodaje a los pilotos de prueba de la escudería, quienes deberán aprovechar sus chances para intentar ganarse un lugar entre las butacas titulares.

En esta posta de recarga de baterías, un jugador que podría tener su estreno mundialista es justamente Giovani Lo Celso, el volante rosarino surgido en Rosario Central, que a pesar de haber sido campeón de dos Copa América, no pudo jugar ni un minuto en los mundiales.

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Giovani Lo Celso podría estar en el once

Porque en 2018 el entrenador casildense Jorge Sampaoli no lo utilizó nada en la cita de Rusia y luego en la previa de Qatar 2022, cuando era una fija y hasta peleaba por un lugar entre los titulares, sufrió una grave lesión, con un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha, que lo marginó de la lista de citados.

Aquella vez, Gio publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje: “Fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma. Quiero desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”. Hace cuatro años Argentina fue campeón del mundo y ahora Lo Celso está muy cerca de cumplir su máximo sueño deportivo.

Ritmo y confianza

Lo cierto es que para la selección el partido ante Jordania tendrá dos objetivos básicos y bien marcados. Por un lado, que tengan rodaje y ritmo de juego mundialista los futbolistas que hasta acá actuaron menos minutos o que ni siquiera entraron al rectángulo de juego, tanto en la victoria por 3 a 0 ante Argelia en Kansas City, como en el triunfo por 2 a 0 ante Austria en Dallas.

En ambos cotejos siempre estuvo el paraguas protector de los goles de Lionel Messi, figura insuperable hasta acá del Mundial. Con cinco gritos, seis mundiales en el lomo y máximo artillero en la historia del certamen con 18 tantos.

Sin margen de error

Pero además del rodaje hay otro factor que es clave para el presente y el futuro cercano. Y es que los futbolistas alternativos, los que no son parte del equipo base que casi sale de memoria desde el arco hasta la delantera, esos que no integran el elenco estable usado casi sin cambios en los dos primeros compromisos, ahora tomen confianza y hagan dudar al entrenador sobre la chance de incluirlos cuando se vengan desde la semana que viene los partidos sin margen de error, los que realmente valen y definen la Copa del Mundo.

Scaloni suele poner siempre a los jugadores que están más afilados para cada partido y como él mismo lo reconoce el único indiscutido es el mejor jugador del mundo: Lionel Messi. Pero ahora por el gran inicio de torneo y la posibilidad inmejorable de haber clasificado a los 16 avos de final con un partido de antelación, surge esta ventana de oro de tener como una pausa de rehidratación de 90 minutos, para relajar los músculos, evitar el máximo esfuerzo, dosificar las cargas y llegar plenos en todo sentido a la final de Miami.

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El próximo viernes en Miami

El objetivo es uno solo y tiene que ver con avanzar en cada ronda del Mundial. Ya está superada la fase grupos. Quedó colgado el partido ante Jordania para usarlo de entrenamiento formal. Y lo que viene es el cotejo del próximo viernes en Miami, que es de esos que si no hay triunfo no hay mañana.

Argentina choca con Jordania en Dallas, con el ojo de Scaloni detectando algún posible titular para lo que viene y con la ilusión colectiva del equipo de sostener el sólido andar desde los números que ostenta en el certamen, con dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. Es como una activación de cara a lo más seductor, apasionante y ardiente de la competencia que más atrapa y emociona a los argentinos.