Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte Sucedió este domingo. Bomberos comunicaron que se trató de un incendio accidental. La víctima fue trasladada al Heca con quemaduras en el 70 % del cuerpo 28 de junio 2026 · 15:24hs

El incendio se produjo en una vivienda ubicada en La República al 2400.

Un hombre de 69 años se encuentra grave en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras sufrir un incendio en su domicilio. El fuego se inició este domingo a la madrugada en La República 2400, en la zona norte de la ciudad.

Alrededor de las 4 de la mañana de este domingo, la Comisaría 20ª recibió un llamado del 911 por el incendio en una vivienda con una persona atrapada en su interior. En el lugar, los agentes encontraron a una hombre tendido con quemaduras de extrema gravedad en gran parte del cuerpo.

El personal de Bomberos Zapadores sofocó las llamas que provenían de una estufa y evitó la propagación. En tanto el hombre herido, identificado como Loreto Froilan O., fue trasladado de urgencia al Heca donde se le diagnosticó quemaduras de tercer grado en el 70 % del cuerpo. Se encuentra internado en terapia intensiva.

Por su parte, el peritaje realizado por los Bomberos Zapadores comunicó que el incendio se produjo de manera accidental, cuando una llama de la estufa hizo combustión con telas, restos de papeles y polietileno del asiento de una silla de ruedas.