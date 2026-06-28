Central: presencias y ausencias en el inicio de la pretemporada canalla

El plantel arranca con los trabajos en el predio de Arroyo Seco. El técnico Jorge Almirón ya no tendrá a algunos y espera por la llegada de otros

Jorge Almirón volverá a tomar contacto con los jugadores después de lo que fue la derrota de Central ante Estudiantes.

Punto de partida para nuevos desafíos en Central . El plantel canalla arranca la pretemporada este lunes por la mañana en el predio de Arroyo Seco con vistas a una segunda mitad de año importante. Estarán los nombres de siempre, una sola cara nueva y varias ausencias.

Se estima que serán 25 los futbolistas que darán el presente en este primer entrenamiento después de lo que fue el partido ante Estudiantes por la Copa Argentina el pasado 31 de mayo. Habrá quienes se sumen en el medio de la pretemporada y otros que ya directamente no estarán. Una vez más, la cabeza del grupo será el capitán Ángel Di María .

Si bien el club no elevó la lista de quiénes estarán presentes, se estima que uno de los grandes ausentes será Jorge Broun , el arquero bicampeón con Central y uno de los máximos referentes del grupo al que la dirigencia decidió rescindirle el contrato.

De los dos grandes arqueros que tenía Central, sólo quedará Ledesma. Al bicampeón Jorge Broun le pidieron que rescinda. Marcelo Bustamante / La Capital

Quintana, otro ausente

Otro futbolista que ya no forma parte del Canalla es Carlos Quintana. El zaguero Central ya se desvinculó y continuará su carrera en Deportivo Riestra.

Mientras, se espera que Enzo Giménez tampoco dé el presente. Es que Central ya acordó con Querétaro de México el traspaso del jugador paraguayo, quien firmará un contrato por tres años con el club mexicano.

Distinta es la situación de Jaminton Campaz. La ausencia del colombiano es por fuerza mayor, ya que se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección cafetera clasificó a los 16avos de final y jugará el próximo viernes frente a Ghana.

El zaguero central Carlos Quintana se fue a Deportivo Riestra en busca de más continuidad.

Zaracho, el único refuerzo

La única cara nueva en materia de refuerzos será la de Sebastián Zaracho, el zaguero central zurdo que ya firmó su contrato con el Canalla y que llega proveniente de Guaraní.

>>Leer más: En Central, el primer gran partido del semestre lo está jugando la dirigencia

Una buena preparación será clave para Almirón, quien sin dudas arrancará bajo el ojo crítico de los hinchas después de lo que fue el respaldo que tuvo que darle el presidente Gonzalo Belloso tras la eliminación en Copa Argentina.

Sebastián Zaracho es el único refuerzo que llegó por ahora a Arroyito. Se espera por el arribo de varios más.

El plantel canalla que arranca

Arqueros: Jeremías Ledesma y Damián Fernández.

Defensores: Emanuel Coronel, Ulises Ciccioli, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Luca Raffin, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar, Juan Giménez, Agustín Sández y Alexis Soto.

Mediocampistas: Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Federico Navarro, Guillermo Fernández, Julián Fernández, Santiago Segovia y Ángel Di María.

Delanteros: Gaspar Duarte, Enzo Copetti, Marco Ruben, Fabricio Oviedo y Giovanni Cantizano.