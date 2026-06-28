La fábrica de baterías Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo

La empresa fabricante de baterías desvinculó a la totalidad de los operarios de su planta entrerriana sin previo aviso. Los trabajadores denuncian que fueron notificados por WhatsApp y mantienen una guardia para impedir el retiro de maquinaria

Desde el sector gremial explicaron que la empresa Unión Bat SA atribuyó la decisión a una caída en las ventas y que la estrategia sería concentrar la producción en la planta bonaerense, dejando sin actividad la fábrica entrerriana.

La empresa Unionbat SA despidió sin previo aviso a la totalidad del personal de su planta de Gualeguaychú, en una decisión que dejó a más de un centenar de trabajadores sin empleo. Durante el fin de semana los operarios, muchos de ellos con entre 15 y 25 años de antigüedad, instalaron un acampe frente a la fábrica para impedir el eventual retiro de maquinaria y reclamar respuestas sobre el futuro de la planta. Este lunes los trabajadores realizarán una denuncia en el Ministerio de Trabajo sobre la irregular situación.

La medida tomó por sorpresa a los empleados. Quienes integraban el turno de la mañana del viernes fueron informados al finalizar su jornada laboral dentro del establecimiento, mientras que los trabajadores del turno tarde ni siquiera pudieron ingresar a la planta. Según denunciaron, las notificaciones llegaron a través de mensajes de WhatsApp y fueron acompañadas por la presencia de una escribana en la puerta de la empresa para formalizar las desvinculaciones.

La modalidad utilizada por la firma generó un profundo malestar entre los afectados. "No nos avisaron nada, pedimos respuestas y no las tuvimos", relató Matías, un operario con 22 años de antigüedad, en declaraciones a medios locales.

El conflicto impacta especialmente en trabajadores con largas trayectorias dentro de la compañía, varios de ellos próximos a jubilarse tras años de desempeñarse en una actividad considerada insalubre. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas manifestaron su sorpresa ante la decisión, ya que, según indicaron, la planta funcionaba normalmente hasta el día anterior y no existían señales de un cierre inminente.

El prosecretario del gremio, Martín Gómez, señaló que se enteró de la situación a través de un delegado durante la mañana del viernes. Si bien reconoció que la empresa venía abonando los salarios quincenales en dos tramos, aseguró que no existían indicios de una medida de semejante magnitud.

De acuerdo con la información institucional difundida por la compañía, Unionbat es el único fabricante argentino con certificación internacional para la industria automotriz y proveedor de equipos originales para terminales automotrices. La firma cuenta con una planta de 20.000 metros cuadrados en Gualeguaychú y otra en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Pérdida de la fuente de trabajo

Desde el sector gremial sostienen que la empresa atribuyó la decisión a una caída en las ventas y que la estrategia sería concentrar la producción en la planta bonaerense, dejando sin actividad el establecimiento entrerriano.

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El lunes, trabajadores y representantes sindicales presentarán una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para solicitar la conciliación obligatoria y exigir precisiones sobre el futuro de los despedidos. "Hay cien familias que se están quedando en la calle. Las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas", reclamó Gómez.

Mientras tanto, los operarios mantienen durante el fin de semana una guardia permanente en el ingreso a la fábrica, en medio de la preocupación por el impacto social y económico que tendrá la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo formales en Gualeguaychú.