La Capital | Economía | fábrica

La fábrica de baterías Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo

La empresa fabricante de baterías desvinculó a la totalidad de los operarios de su planta entrerriana sin previo aviso. Los trabajadores denuncian que fueron notificados por WhatsApp y mantienen una guardia para impedir el retiro de maquinaria

28 de junio 2026 · 17:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde el sector gremial explicaron que la empresa Unión Bat SA atribuyó la decisión a una caída en las ventas y que la estrategia sería concentrar la producción en la planta bonaerense

Desde el sector gremial explicaron que la empresa Unión Bat SA atribuyó la decisión a una caída en las ventas y que la estrategia sería concentrar la producción en la planta bonaerense, dejando sin actividad la fábrica entrerriana.

La empresa Unionbat SA despidió sin previo aviso a la totalidad del personal de su planta de Gualeguaychú, en una decisión que dejó a más de un centenar de trabajadores sin empleo. Durante el fin de semana los operarios, muchos de ellos con entre 15 y 25 años de antigüedad, instalaron un acampe frente a la fábrica para impedir el eventual retiro de maquinaria y reclamar respuestas sobre el futuro de la planta. Este lunes los trabajadores realizarán una denuncia en el Ministerio de Trabajo sobre la irregular situación.

La medida tomó por sorpresa a los empleados. Quienes integraban el turno de la mañana del viernes fueron informados al finalizar su jornada laboral dentro del establecimiento, mientras que los trabajadores del turno tarde ni siquiera pudieron ingresar a la planta. Según denunciaron, las notificaciones llegaron a través de mensajes de WhatsApp y fueron acompañadas por la presencia de una escribana en la puerta de la empresa para formalizar las desvinculaciones.

La modalidad utilizada por la firma generó un profundo malestar entre los afectados. "No nos avisaron nada, pedimos respuestas y no las tuvimos", relató Matías, un operario con 22 años de antigüedad, en declaraciones a medios locales.

El conflicto impacta especialmente en trabajadores con largas trayectorias dentro de la compañía, varios de ellos próximos a jubilarse tras años de desempeñarse en una actividad considerada insalubre. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas manifestaron su sorpresa ante la decisión, ya que, según indicaron, la planta funcionaba normalmente hasta el día anterior y no existían señales de un cierre inminente.

El prosecretario del gremio, Martín Gómez, señaló que se enteró de la situación a través de un delegado durante la mañana del viernes. Si bien reconoció que la empresa venía abonando los salarios quincenales en dos tramos, aseguró que no existían indicios de una medida de semejante magnitud.

De acuerdo con la información institucional difundida por la compañía, Unionbat es el único fabricante argentino con certificación internacional para la industria automotriz y proveedor de equipos originales para terminales automotrices. La firma cuenta con una planta de 20.000 metros cuadrados en Gualeguaychú y otra en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Pérdida de la fuente de trabajo

Desde el sector gremial sostienen que la empresa atribuyó la decisión a una caída en las ventas y que la estrategia sería concentrar la producción en la planta bonaerense, dejando sin actividad el establecimiento entrerriano.

>> Leer más: Santa Fe perdió más de 20.000 empleos registrados y 3.000 empresas desde la llegada de Milei

El lunes, trabajadores y representantes sindicales presentarán una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para solicitar la conciliación obligatoria y exigir precisiones sobre el futuro de los despedidos. "Hay cien familias que se están quedando en la calle. Las autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias y dar respuestas", reclamó Gómez.

Mientras tanto, los operarios mantienen durante el fin de semana una guardia permanente en el ingreso a la fábrica, en medio de la preocupación por el impacto social y económico que tendrá la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo formales en Gualeguaychú.

Noticias relacionadas
Los aumentos de las tarifas de servicios públicos más que duplicaron la evolución de precios de la economía .

El aumento de tarifas duplicó el ritmo de la inflación

La caída de la participación industrial en la economía santafesina se traslada a las exportaciones.

De la mano de la crisis fabril, se primarizan las exportaciones de Santa Fe

Con el fin de la temporada fuerte de agroliquidaciones, el dólar comenzó a recorrer una senda alcista.

El dólar cerró su segunda semana en alza y el BCRA desaceleró las compras

La línea de créditos estará disponible desde el próximo lunes 29 de junio

Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos UVA para refinanciar deudas en mora

Ver comentarios

Las más leídas

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

Lo último

Newells: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Newell's: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Desde la provincia destacaron que ya se completaron las dos pantallas subterráneas de contención. Los trabajos permiten además proteger infraestructura vial

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada
Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina
Mundial 2026

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Qué pasará con el cargo de Manuel Adorni en YPF tras su renuncia al gobierno

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Mundial: todas las llaves de los 16avos, con los posibles rivales de Argentina

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con una apuesta de volumen y precios bajos

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Afters: un fenómeno que mutó como consecuencia de los controles municipales

Ovación
Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Canadá es el primer clasificado a los octavos de final: ganó en tiempo adicional

Lo que dejó Austria para Alpine y Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

Lo que dejó Austria para Alpine y Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

Policiales
Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

El uso de la pistola Taser evitó que un joven lastimara a su madre

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

La Ciudad
Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde
La Ciudad

El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después
Salud

Óvulos congelados: solo el 1% de las rosarinas los usa para buscar un embarazo después

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados: declararon inocente por homicidio a una mujer en San Nicolás

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro
La Ciudad

Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos
Policiales

Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
Información General

Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro
La Ciudad

Un automovilista se descompensó y murió en medio de una discusión de tránsito en el centro

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Ovación

Argentina: pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
La Región

Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
Policiales

Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de El Niño
La Región

Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de la crisis climática de "El Niño"

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado
Salud

VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica
La Región

Inversión histórica en Roldán para fortalecer la red eléctrica

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Córdoba, Argentino y Leones FC salen a disputar la segunda rueda a todo o nada

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che
La Ciudad

Por qué vallaron la plaza de la Cooperación, conocida como la plaza del Che

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras
La Ciudad

Comienza una intervención histórica en Empalme Graneros: cómo serán las obras

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años
Policiales

Crimen del policía federal: imputaron al presunto líder del clan Muñoz y a su hijo de 17 años