Mauricio Acosta recibió la pena máxima por el crimen de Lucas Piaggio, hecho en el que participaron otras personas que no fueron identificadas

Condenan a perpetua a uno de los asaltantes que asesinaron a tiros a la víctima de un robo.

Un hombre de 33 años fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Lucas Matías Piaggio. La víctima tenía 38 años cuando, en febrero de 2023, al menos tres personas lo mataron a balazos después de hacerlo caer de su bicicleta para robarle la riñonera.

En una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal, Mauricio Acosta fue condenado a la pena máxima, como lo había solicitado el fiscal Alejandro Ferlazzo. El tribunal compuesto por los jueces Lorena Aronne, Hebe Marcogliese y Eleonora Verón dictaron la sentencia por el delito de homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.

El asesinato de Lucas Piaggio ocurrió el 24 de febrero de 2023 por la tarde en la zona de Garzón y Chubut. Durante la investigación fue incriminado Acosta pero también participaron otras personas que todavía no fueron identificadas. La hipótesis es que lo mataron para evitar la denuncia del robo de sus pertenencias.

Perpetua para el único identificado

Acosta había sido detenido en 2023, a seis meses del hecho, tras la difusión de las imágenes de una cámara de vigilancia que había captado a los sospechosos caminando por la zona donde ocurrió el crimen. Luego de ser identificado la Policía lo aprehendió el 27 de septiembre de ese año en su vivienda de Alsina al 3000, barrio San Francisquito, de la zona oeste de Rosario.

Un mes después fue imputado con la misma calificación con la cual llegó al juicio que inició la semana pasada. El fiscal Ferlazzo sostuvo que Acosta fue parte de un grupo que mató a Piaggio para robarle la riñonera al no poder concretar el plan inicial de privarlo de la libertad y, además, para garantizar la impunidad del robo que antecedió al ataque.

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Los asaltantes actuaron a bordo de una Ford EcoSport que, luego del hecho, fue hallada incendiada. A lo largo de la investigación no hubo avances que permitieran dar con la identificación de los otros participantes del crimen.

Asalto y crimen en barrio Belgrano

Lucas Matías Piaggio tenía 38 años, era padre de dos hijos pequeños, integraba una de las colectividades italianas de Rosario y era un activo participante de la Feria de las Colectividades. El 24 de febrero de 2023 circulaba en bicicleta por Garzón y Montevideo cuando lo abordaron tres personas.

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La investigación reconstruyó que los atacantes habían llegado hasta el lugar en un vehículo Ford EcoSport que estacionaron en Garzón y Chubut. Luego, se dirigieron caminando hasta la esquina donde interceptaron a la víctima. El ciclista advirtió las intenciones del grupo e intentó escapar por Garzón hacia el sur en contramano. Al llegar a la ochava, uno de los atacantes comenzó a dispararle y lo hizo caer de la bicicleta.

Luego lo abordaron entre los tres, le sacaron la riñonera y otras pertenencias e intentaron arrastrarlo hasta la camioneta, pero no pudieron hacerlo debido a la resistencia de Piaggio. Por ese motivo, lo remataron en el suelo. "Volvieron para ver si estaba muerto y se dieron cuenta de que vivía. Ahí le tiraron con todo. Antes lo había corrido y él gritaba: 'Me tiran, me tiran'. Al ratito llegaron los familiares", contó un joven de la zona después del crimen.