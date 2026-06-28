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Arroyo Saladillo: 70 % de avance en una obra clave para detener el retroceso de la cascada

Desde la provincia destacaron que ya se completaron las dos pantallas subterráneas de contención. Los trabajos permiten además proteger infraestructura vial

28 de junio 2026 · 15:23hs
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Los trabajos permiten frenar la erosión de la cascada del Saladillo.

Los trabajos permiten frenar la erosión de la cascada del Saladillo.

Luego de 20 años de proyectos inconclusos y el abandono de la obra por parte del gobierno nacional, la provincia completó los principales elementos de contención de la cascada del arroyo Saladillo, resguardando la conexión entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Sobre los avances de la obra, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, dijo que actualmente la obra presenta un 70 % de avance y ya se completaron los principales elementos subterráneos de contención: los 19 módulos de la pantalla principal, ubicada aguas abajo, y los 53 bloques de anclaje correspondientes a la estructura, aguas arriba. Al mismo tiempo, se finalizaron las tareas de coronamiento y vinculación en el margen de Villa Gobernador Gálvez, mientras continúan en el margen de Rosario.

“Pasaron dos décadas, más de mil metros de retroceso de la cascada, el abandono de la obra por parte de Nación. Pero hoy, con la firme decisión del gobernador Pullaro, logramos finalizar las pantallas que detienen definitivamente la erosión de la cascada”, destacó el ministro Enrico.

En cuanto a las tareas en marcha, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, contó que “estamos finalizando las tareas de coronamiento y vinculación en el lado rosarino y comenzamos con estos trabajos en el cauce del arroyo, para consolidar la estabilidad definitiva del sistema”. Estas estructuras compuestas de hierro y hormigón tienen una profundidad de 33 metros y se extienden a lo largo de los 104 metros que abarca el cauce del arroyo Saladillo.

Con una inversión superior a los 30 mil millones, la intervención detiene la erosión de la cascada y protege infraestructura vial clave para la conectividad de miles de ciudadanos que se trasladan diariamente a través del Puente Molino Blanco y avenida Circunvalación entre ambos distritos.

Una obra de Nación a la provincia

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos precisaron que tanto el Puente Molino Blanco como el de Avenida Circunvalación aseguran el paso de una localidad a la otra en menos de 10 minutos.

"Sin esta obra que viene desarrollando la provincia para contener el retroceso de la cascada, podrían verse afectadas ambas vías y los desvíos implicarían hasta 8 kilómetros y más de 20 minutos de traslado, afectando a usuarios de transporte público, la circulación de vehículos particulares y de carga", señalaron desde la provincia.

Esta conectividad resulta clave para el funcionamiento logístico de la región por su vinculación con rutas productivas y accesos a zonas portuarias, impactando tanto en la actividad económica como en la dinámica diaria del Gran Rosario.

Las obras de protección incluyeron, en primera instancia, intervenciones en el Puente Molino Blanco, con el objetivo de reacondicionar su estructura y proteger los estribos. Mientras que, en la segunda etapa del proyecto, se centró en la construcción de dos pantallas subterráneas de contención.

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