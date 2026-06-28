La reserva de Newell's quedó eliminada en los cuartos de final del Torneo Proyección

El conjunto de Lucas Bernardi perdió frente a Vélez por 2 a 1 en el tiempo suplementario, tras igualar 1 a 1 en los 90'. El gol leproso fue de Thomas Rios

Newell's fue competitivo durante los 90', pero declino en el tiempo suplementario.

La reserva de Newell's se despidió del Torneo Proyección. Perdió frente a Vélez por 2 a 1 en los cuartos de final. El gol que definió el partido fue en el tiempo suplementario, tras igualar 1 a 1 en los 90'.

La serie se definió a partido único, en la Villa Olímpica del club de Liniers, que jugará la semifinal frente a Racing.

La V azulada jugó de local porque tenía ventaja deportiva. El motivo es que finalizó primero en su grupo en la primera etapa del torneo, mientras que la Lepra fue cuarto en el suyo.

El arquero rojinegro Francisco Sciarini, que realiza la pretemporada con la primera división, tuvo acertadas intervenciones. Pero no pudo detener el fuerte remate de corta distancia de Maxi Porcel a los 15'.

Gambeteó al arquero y empató para Newell's

Newell's alcanzó el empate a los 36'. Gran corrida de Blas Benedetto desde la mitad de cancha y pase filtrado a espaldas de los defensores para Thomas Ríos. El atacante gambeteó al arquero Agustín Cortés y la empujó al fondo del arco vacío.

Arquero en el camino y a festejar



El golazo de Thomas Ríos para igualar el partido en la Villa Olímpica. #TorneoProyección https://t.co/PGXxXktQYa pic.twitter.com/mjtBQ8jM6r — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) June 28, 2026

El equipo de Lucas Bernardi tuvo los mejores pasajes a partir del gol y en el segundo tiempo manutuvo un nivel aceptable, aunque Vélez contó con las ocasiones más peligrosas.

Tiro de esquina y partido definido

El 1 a 1 no se modificó y fue necesario disputar tiempo suplementario. A Newell's le costó tomar la pelota y Vélez lo fue arrinconando. A los 105', el local lanzó un centro pasado, hubo un cabezazo y Facundo Salinas ingresó por detrás sin marcas y la metió. Fue el gol de la victoria.

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La formación de Newell's fue la siguiente: Francisco Sciarini; Gino Barrio (84' Benjamín Barrios), Lucas Baños, Néstor Boretto y Felipe Calderone (105' Ivo Pavicich); Tomás Viola, Alan Mereles y Blas Benedetto (60' Thiago Grondona); Gino Mutti (80' Facundo Basualdo), Joaquín Amadio (92' Jeremías Morales) y Thomas Ríos.