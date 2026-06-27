Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro

Las fotos de la aeronave se multiplicaron en redes sociales este sábado a la mañana, cuando la aeronave volvió a circular arriba de la ciudad

El segundo fin de semana de invierno comenzó con una escena inusual que llamó la atención de quienes desafiaron al frío matutino. Un globo aerostático apareció sobre Rosario y la recorrida se convirtió rápidamente en un tema de charla popular en redes sociales.

Aunque no era el mismo espectáculo que brindan decenas de aeronaves en Capadocia, el vuelo llamó la atención de quienes estaban en el centro y cerca de la orilla del río Paraná. Así empezaron a multiplicarse las fotos y comentarios en distintas plataformas sobre una actividad que es poco frecuente, pero no inédita a nivel local.

Dado que no se trata de un viaje de alta velocidad, varias personas obtuvieron postales nítidas y coloridas mientras el globo se desplazaba arriba de los edificios, casas y parques. Incluso se lo pudo ver suspendido sobre el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemar) , en la esquina de Moreno y San Luis.

La aeronave que se adueñó de las miradas de muchos rosarinos este sábado suele salir desde el Aeródromo de Alvear . Desde allí se eleva para obtener una vista única de la región a 400 metros de altura . Al igual que en Turquía, el plan requiere madrugar, ya que hay que salir a las 6 de la mañana.

@ConclusionRos Rosario, calle Moreno , entre San Juan y San Luis... pic.twitter.com/XtQWpT3Nq3 — Leonardo (@leodj007) June 27, 2026

La empresa a cargo del servicio suele organizar los paseos con cupos limitados en fines de semana. El viaje dura unas tres horas y está disponible para cualquier persona con un mínimo de 7 años de edad. Cabe aclarar el globo puede llevar hasta ocho pasajeros.

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El vuelo está a cargo de un piloto que tiene con más de 20 años de experiencia. Solamente el trayecto en el aire demora entre 50 minutos y una hora, ya que los clientes deben prepararse antes de subir con una serie de instrucciones y recomendaciones.

Foto: X/@silvial26908590.

"Ni bien despegamos y tomamos altura, vemos el río Paraná y podemos ver la ciudad a la distancia. Podemos ver habitualmente el puente Rosario-Victoria a la distancia y todo el perfil de la ciudad. Después seguimos y vemos todas extensiones de campo que hay hacia el sur", le había contado Fernando Cescato a La Capital.

El globo que también fue tema de conversación en diciembre pasado se eleva después de una preparación muy particular. Antes de despegar, los participantes ayudan en el armado. Una vez que aterrizaron, la empresa les ofrece un brindis con champán y la un diploma personalizado que certifica su primer vuelo.