Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos Este domingo se confirmó el deceso de una adolescente de 17 años oriunda de Zavalla, quien se encontraba en estado crítico 28 de junio 2026 · 12:18hs

El auto en que se desplazaban los jóvenes dio varios vuelcos antes de quedar a la vera de la ruta, en la zona de Casilda.

Mientras se intenta esclarecer las causas del siniestro vial desatado en la ruta provincial S26, a la altura de Casilda, este domingo se confirmó el fallecimiento de una adolescente de 17 años, oriunda de Zaballa. Ya son tres las víctimas fatales del hecho.

Fuentes oficiales confirmaron el deceso de Sabrina Correa, de 17 años, quien se encontraba internada en grave estado. El deceso, se suma al de Lola Gironacchi (17 años) y Ramiro Tripiana, un muchacho de 24 años que iba con ella en un Peugeot 208. La nómina de heridos se completa con Mora W. (17), Zaira L. (17) y Fausto G. (20), quienes, según indicaron fuentes oficiales, siguen internados en grave estado.

El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la madrugada del sábado en la ruta provincial 26, sobre la salida de Casilda. Los seis jóvenes circulaban en un Peugeot 208 el que habría despistado al tomar una curva. Las causas del siniestro son materia de investigación.

Lola Gironacci murió en el lugar del hecho. Horas después se confirmó el fallecimiento de Ramiro Tripiani, quien había sido trasladado en estado crítico, y este domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, que permanecía internada con graves heridas.

Los otros dos ocupantes continúan internados en estado grave en centros de salud de la región. Tras el accidente, los heridos fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, de Casilda, y a los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario.