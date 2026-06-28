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La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %

La baja en la producción de vehículos y las menores exportaciones golpean el empleo y la utilización de la capacidad instalada

28 de junio 2026 · 18:28hs
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La crisis de la industria autopartista se traslada de forma directa al mercado laboral del sector.

La crisis de la industria autopartista se traslada de forma directa al mercado laboral del sector.

La industria autopartista argentina registró una caída en su nivel de actividad del 8,9% durante el primer cuatrimestre de 2026 frente al mismo período del año pasado, según reveló un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac).

El sector atraviesa un escenario crítico marcado por una fuerte contracción en la producción de vehículos, la caída de las exportaciones y un impacto directo en los niveles de empleo y el uso de la capacidad instalada.

El reporte expuso que la situación se agravó particularmente en el mes de abril, cuando la actividad experimentó una contracción del 14,7% respecto de marzo. Todos los rubros asociados al sector presentaron resultados negativos a nivel mensual e interanual.

El impacto más profundo se observó en la producción de vehículos, que sufrió una caída interanual del 18,6% en el acumulado del cuatrimestre, con un total de 129.867 unidades fabricadas. Al comparar abril con marzo, la fabricación de vehículos descendió un 10,1%.

Por otro lado, las exportaciones de autopartes registraron una baja del 9,2% interanual en el primer cuatrimestre. En cuanto al mercado de reposición, utilizando la venta de combustible como indicador, se observó una leve contracción interanual del 0,3%, aunque la caída fue más pronunciada al comparar abril con marzo, alcanzando un 4,4%.

Impacto en el empleo

La crisis de actividad se ha trasladado de forma directa al mercado laboral del sector. Según un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) citado por Afac, el 48,9% de las empresas autopartistas reportó una disminución del empleo en abril respecto al mes anterior. Solo un 10,6% de las firmas logró aumentar su plantilla.

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Suspensiones y adelanto de vacaciones

La situación profundiza una tendencia que se inició en 2025, año en el que el sector perdió unos 4.100 puestos de trabajo, equivalente a una caída del 7,7% frente a 2024. Para hacer frente al retroceso de la producción y la demanda, muchas empresas comenzaron a aplicar medidas de contingencia. Según el informe, el 9,4% de las firmas redujo turnos de trabajo, el 9,1% adelantó vacaciones al personal y el 8,8% implementó suspensiones.

En este escenario, la utilización de la capacidad instalada del sector alcanzó apenas el 56,1% en abril, un nivel inferior al promedio de la industria manufacturera en general, que se ubicó en el 61,6%, lo que refleja la profundidad de la crisis que atraviesa la cadena autopartista.

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