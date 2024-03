Otro taxista fue asesinado en la zona sur de Rosario, el cuarto en un mes

“Servicio suspendido. Asesinaron a un taxista”, fue la notificación de Movi Taxi que apareció en los celulares de los rosarinos en la noche de este miércoles, tal como había ocurrido en la noche del martes. No, no se trató de un error del sistema. Un nuevo crimen golpeó a la ciudad, en particular al sector de los taxistas, que ya habían sufrido hace apenas 24 horas el asesinato de un conductor. En total, cuatro taxistas fueron asesinados en el último mes en Rosario y en ninguno de los casos hubo contexto de robo.