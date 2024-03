Sigue el paro de taxistas por el crimen del chofer en Tiro Suizo: "Esto fue un mensaje para alguien"

El titular de la Cámara de Titulares de Taxis, José Iantosca, confirmó que no fue un robo y dijo que el servicio nocturno "no debería funcionar más".

El crimen del taxista en las últimas horas de este martes en barrio Tiro Suizo sacudió a Rosario. No fue un intento de robo, no le sacaron ni el celular, billetera u otras pertenencias, le dispararon a quemarropa. Fue sobre el filo de las 23, en Flamarión y Lamadrid. El asesino se dio a la fuga.

Iantosca dijo que el conductor no llegó a activar el botón de pánico. "Se ve que ni pudo, hubo muchos tiros, no le robaron nada, estaba el teléfono, la billetera. No hubo intento de robo en ningún momento. A mí me dijeron que fueron entre cinco y ochos disparos".

Respecto a si tenía algún dato del posible móvil del crimen, el taxista aseguró que "es un mensaje para alguien" y recordó que "ayer se dieron dos cosas. Vi publicado en distintos lugares lo que hizo el gobierno provincial con el tema de los presos (de alto perfil) y, además, ayer hicimos varias denuncias con respeto a amenazas de muerte relacionadas al tema de Uber. Honestamente no sabemos nada, pero me juego que tuvo que ver con la primera".

Al ser consultado sobre si se refería al mensaje del ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, en sus redes sociales referidos a los presos de alto perfil, Iantosca destacó: " Tranquilamente puede venir de ahí, porque si no no tiene sentido lo que pasó. No sé si es esto, pero ya pasaron los asesinatos del artista callejero (Jimmy Altamirano), lo del colectivero (César Roldán, de la línea 116) y ahora se suma un taxista".

"Lo que más bronca te da era que era una licencia nueva, de un compañero que estaba trabajando por dos pesos", abundó el dirigente taxista y acotó que "si me preguntan a mí, en caliente, el servicio nocturno no debería funcionar más. Me podría haber pasado a mí o a cualquiera. Pero económicamente no da para más, yo hace dos semanas que no salgo de noche, está muy feo todo. Lo que estamos viviendo es un mal sueño".

La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Patricio Saldutti. El relevamiento del lugar del hecho fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).