Servicio suspendido por el nuevo crimen de un taxista: "Ya parecen golpes terroristas"

Al intentar tratar de encontrar cierta lógica en la mecánica del crimen -y volvió a recordar que al taxista no le robaron nada-, Iantosca indicó: "Esta gente ataca pero no sabés dónde, cuándo y por qué te va atacar. Esto excede lo que fue un asesinato por robo. Así no se puede seguir, ya no tengo palabras para describir esta situación".

Según lo expuesto por el taxista, por estas horas rige una suspensión del servicio en Rosario mientras esperan reunirse con otras cámaras de taxistas y con autoridades de Seguridad "para ver cómo se sigue". Además, Iantosca comentó que "los trabajadores del turno noche están cortando lugares como la sede local de Gobernación , el Casino y otros puntos. Hoy el servicio de taxis va a estar muy disminuido, eso lo tiene que saber la gente".

El crimen del taxista Diego Alejando Celentano

Este miércoles poco después de las 23 fue asesinado el taxista Diego Alejandro Celentano, de 32 años, en Marcelo T. de Alvear y Garmendia, cercanías de las piletas del Saladillo, en la zona sur de la ciudad. Según las primeras informaciones, fue ejecutado de un disparo en la cabeza, igual que Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, quien fue asesinado anteayer en Flamarion y Lamadrid.

cc792382-c87a-4246-8a37-510c726fa462.jpg

En ambos casos la policía halló una zapatilla abandonada. No se descarta que sea un mensaje mafioso dejado por los autores de los disparos. En el lugar del crimen de Celentano se halló además una nota con un mensaje intimidatorio escrita sobre un cartón. No trascendió el contenido del texto. Los investigadores no confirmaron que en este caso se hayan usado balas de la policía como en el de Figueroa.

Si bien no se descarta ninguna hipótesis, fuentes vinculadas a la policía destacaron el hecho de que tanto Celentano como Figueroa trabajaban para la misma empresa, Radio Taxis Sur. No obstante, desde el Sindicato de Peones de Taxis se insistió en que los homicidios, que tienen un claro sello sicario, son una reacción de las medidas que tomó el gobierno de Santa Fe con los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia.