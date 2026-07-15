Newell's confirmó la salida de un joven delantero surgido de Bella Vista

El club anunció la partida del jugador a México, su país de origen, y aclaró que conservará un porcentaje de los derechos económicos

Newell's confirmó la salida de Thiago Gigena , jugador formado en las divisiones juveniles leprosas, quien continuará su carrera en Cancún Fútbol Club de México . El delantero no tenía lugar en el primer equipo desde hace varios meses y partirá a la Liga de Expansión MX , la segunda categoría que actualmente cuenta sin ascensos ni descensos.

“El traspaso del delantero se formalizó mediante un convenio de cesión y un acuerdo transaccional con el futbolista , representando la operación un total de 172 mil dólares ”, detallaron desde la Lepra a través de un comunicado en sus redes sociales.

Al respecto, agregaron que la institución del parque Independencia “conservará el 20% de los derechos económicos” que le rendirán frutos en caso de concretarse futuras transacciones con el pase del joven futbolista de 20 años nacido en Oaxaca de Juárez, México.

“Le deseamos a Thiago muchos éxitos en esta nueva etapa en su carrera” , concluyó el comunicado de Newell's, que recibirá dinero necesario para contrarrestar las deudas que acarrea la institución.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell's Old Boys informa que Thiago Gigena continuará su carrera deportiva en Cancún Fútbol Club de México. El traspaso del delantero se formalizó mediante un convenio de cesión y un acuerdo transaccional con el futbolista, representando la… pic.twitter.com/YqE8UP5Ogu

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Gigena representó a la selección mexicana en las categorías juveniles y disputó dos partidos en la primera división con la camiseta rojinegra, ambos ingresando desde el banco de suplentes ante Argentinos Juniors y Racing en el torneo Apertura 2025 y sumando apenas 16 minutos en cancha. Además, participó de la gira por México a mediados de 2025 y anotó un gol en el amistoso ante Once Caldas.