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Rosarinos mayores de 65 años podrán recorrer gratis museos, teatros y espacios culturales

La Municipalidad abrió la preinscripción para los Circuitos Culturales +65. Hay cuatro recorridos temáticos y las actividades comenzarán en distintas sedes de la ciudad

15 de julio 2026 · 11:46hs
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Circuitos Culturales +65: cómo anotarse para recorrer gratis espacios emblemáticos de Rosario

Circuitos Culturales +65: cómo anotarse para recorrer gratis espacios emblemáticos de Rosario

Las rosarinos mayores de 65 años ya pueden anotarse para participar de los Circuitos Culturales +65, una propuesta gratuita de la Municipalidad de Rosario que invita a conocer la ciudad a través de recorridos por museos, teatros, bibliotecas y otros espacios culturales.

La iniciativa forma parte del Plan Mil65 y propone actividades grupales con visitas guiadas, talleres y experiencias participativas pensadas para promover el encuentro, el aprendizaje y el disfrute. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 22 de julio y los cupos son limitados.

Cómo son los Circuitos Culturales +65

La propuesta está organizada en cuatro circuitos temáticos, que se desarrollarán semanalmente en distintos espacios públicos de Rosario.

Cada recorrido combina actividades culturales, recreativas y educativas, con el objetivo de acercar a los participantes al patrimonio, la historia y la vida cultural de la ciudad.

Arte e historia para redescubrir Rosario

Los martes, de 10 a 12, este circuito propone recorrer espacios emblemáticos vinculados al patrimonio y la memoria de la ciudad.

Incluye visitas al Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich, Museo de la Memoria, Museo Estevez y Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro).

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Las actividades incluyen recorridos guiados, intercambio de experiencias y propuestas artísticas.

Ciencia y tecnología

También los martes por la mañana se desarrollará un circuito dedicado a la ciencia, la innovación y la experimentación.

Los participantes visitarán Complejo Astronómico Municipal, Estación 300, Isla de los Inventos y Jardín de los Niños.

La propuesta busca acercar la ciencia mediante experiencias interactivas y actividades lúdicas.

Música, danza y movimiento

Los miércoles habrá distintas actividades vinculadas con las artes escénicas y el movimiento.

El circuito incluye propuestas en Casa del Tango, Escuela Municipal de Artes Urbanas (EMAU), Galpón 11, Teatro La Comedia y Estación Embarcaderos.

Habrá clases abiertas de danza, talleres de circo, recorridos teatrales, actividades al aire libre y encuentros que combinan música, poesía y naturaleza.

Libros, historias y juegos

El cuarto circuito propone explorar la literatura, la historia y el juego mediante actividades participativas.

El recorrido comprende Centro Cultural Parque de España, Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez, Casa Vanzo Wernicke, Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y Biblioteca Estrada.

Las propuestas incluyen visitas guiadas, talleres, lecturas, experiencias inmersivas y jornadas de juegos de mesa.

Cómo inscribirse

La preinscripción permanecerá abierta hasta el martes 22 de julio.

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción que habilitó la Municipalidad de Rosario. Los cupos son limitados y las actividades son gratuitas.

Los Circuitos Culturales +65 forman parte de las acciones del Plan Mil65, orientado a promover el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores en la vida cultural de la ciudad.

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