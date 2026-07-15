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Estalló el conflicto entre Tomás y Fer Dente: secretos familiares, revelaciones y discusiones

La pelea entre los hermanos Dente escaló con fuertes acusaciones cruzadas. Yanina Latorre reveló una supuesta versión sobre el origen del conflicto.

15 de julio 2026 · 13:29hs
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Declaraciones cruzadas entre los hermanos Fer y Tomás Dente

Declaraciones cruzadas entre los hermanos Fer y Tomás Dente

En los últimos días, un escándalo entre dos hermanos famosos se convirtió en el foco de los programas de espectáculos. Fer Dente, actor y cantante, y Tomás Dente, conductor, protagonizaron un enfrentamiento público con acusaciones cruzadas y secretos familiares que captó la atención de todos los medios.

Cabe recordar que la rivalidad entre los hermanos no es nueva. Si bien, por lo general, ambos evitaban hablar de su relación, en distintas oportunidades hicieron referencia a sus diferencias y conflictos. Sin embargo, en los últimos días el enfrentamiento estalló.

Todo comenzó cuando Tomas Dente habló sobre su medio hermano en su programa en vivo. El conductor aseguró que Fernando lo había acusado de abuso y, además, sacó a la luz un supuesto secreto relacionado con su hermano. Por su parte, Fer Dente se mantuvo en silencio.

En este contexto, distintos periodistas de espectáculos comenzaron a compartir sus teorías sobre el origen de la pelea. Una de ellas fue Yanina Latorre, que explicó que el conflicto tendría su origen en una compleja situación familiar que arrastran desde hace años.

Las declaraciones de Tomas Dente

Durante su programa "El Impertinente" por Net TV, Tomás Dente aseguró que le habían comentado sobre una convocatoria en televisión para su hermano. En ese contexto, lanzó una contundente definición: “A mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano”.

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Fue así com, recordó las declaraciones que Fernando había hecho tiempo atrás sobre la historia familiar y apuntó en contra él. "Mi mamá había fallecido y expuso el secreto más grande de mi mamá, sin el consentimiento del resto de los hermanos, que habíamos quedado espolvoreados por todo lo que él dijo”, manifestó.

En ese momento, llegó una de las acusaciones más fuertes hacia Fernando: "Anda diciendo que yo, de chiquito, le pegaba y lo abusaba. Barbaridades. Es un cuentista y un fabulador absoluto”, sostuvo. Tomás también aseguró que, cuando estuvo cerca de ser convocado para conducir un programa de televisión, Fernando habría intervenido para impedirlo. “Les voy a decir que no le crean porque es una persona capaz de cualquier cosa con tal de ser tapa de revista”, afirmó.

Más adelante, lanzó una fuerte acusación contra su hermano al revelar un supuesto secreto. “Yo las cosas me las gané solo. Mi hermano se acostaba con el papá de la mejor amiga para que le diera, en su momento, una obra de teatro”, expresó.

"Me deshice en amor por mi hermano porque, cuando mis papás se separaron y no teníamos un mango, yo trabajaba hasta las doce de la noche todos los días y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada. Y cuando yo, me quedé sin trabajo y él eclosionó, el tipo jamás fue capaz de decirme: ‘Tomá, hermano, te doy plata para que no te falte comida’”, concluyó.

Qué dijo Fernando Dente

Frente a las acusaciones de Tomás Dente, Fernando decidió mantener el silencio. El panelista Pepe Ochoa contó en el programa LAM que se comunicó con el actor y Dente le respondió: “No voy a decir nada, es mi hermano. Es todo lo que tengo para decir”.

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El origen del conflicto según Yanina Latorre

En este contexto, distintos medios y periodistas de espectáculos repasaron el posible origen del conflicto que desde hace años mantiene distanciados a los hermanos Dente. Según relató Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda (SQP), la historia se la contó una persona allegada a la familia.

Latorre explicó que, según esa versión, “la familia Dente era Ada, el señor Dente y tres hijos varones, todos muy felices, hasta que los padres empezaron a llevarse mal. Era una casa con violencia”. Luego contó que Ada, la madre de los hermanos, era muy creyente y que, en ese contexto, se enamoró de un sacerdote. “Ella queda embarazada, el cura se entera y, cuando le ofrece dejar los hábitos, ella se asusta y le dice que no”, relató.

De acuerdo con el relato de la conductora, Ada continuó su vida junto a Jorge Dente. “Ella sigue con su familia y nunca le cuenta a Dente si ese hijo era de él o no”, sostuvo.

En ese sentido, cuando Ada se enfermó de cáncer y la enfermedad hizo metástasis, decidió contarle la verdad a Fernando. “Empieza a pensar que Fernando debía saber la verdad. Se lo cuenta y Fernando para la miércoles”, explicó. Y aseguró que esa revelación fue el final de la relación entre Fernando y su madre. “Fernando se enoja con su mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. El conflicto familiar con los hermanos empieza porque él no la fue a despedir. La madre pedía por él y él no iba. Cuando finalmente fue a despedirse, ella ya estaba dormida”, contó.

Según la conductora, la situación terminó de agravarse cuando Fernando decidió revelar públicamente su historia familiar en una entrevista con una revista.

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