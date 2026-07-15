Del histórico cruce a la foto sonriente: el largo camino de Scaloni y Beckham

Antes de la semifinal del Mundial 2026, resurgió el fuerte enfrentamiento entre el DT argentino y el exfutbolista inglés durante un partido de La Liga en 2003

El fuerte cara a cara de David Beckham y Lionel Scaloni durante un encuentro entre Real Madrid y Deportivo La Coruña en 2003

"Es solo un partido de fútbol" . Con esa frase, Lionel Scaloni intentó quitarle dramatismo a la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Sin embargo, el choque entre ambas selecciones siempre arrastra una carga histórica que trasciende lo deportivo.

En ese contexto, volvió a tomar fuerza un episodio que tuvo como protagonista al actual entrenador de la selección argentina mucho antes de levantar la Copa del Mundo en Qatar. En 2003, cuando defendía la camiseta del Deportivo La Coruña, Scaloni protagonizó un fuerte enfrentamiento con David Beckham durante un partido frente al Real Madrid.

El episodio ocurrió el 14 de diciembre de 2003, en el estadio Santiago Bernabéu . Real Madrid venció 2-1 al Deportivo La Coruña en un partido clave por la pelea del campeonato español.

Cuando faltaban pocos minutos para el final, Scaloni le quitó la pelota a Beckham cerca de la mitad de la cancha. El inglés reaccionó con una dura infracción desde atrás y ambos quedaron enganchados sobre el césped.

La tensión escaló de inmediato. Scaloni lanzó una patada desde el piso y Beckham respondió con insultos y empujones. Roberto Carlos e Iván Helguera intervinieron para separar a los futbolistas, mientras el árbitro Julián Rodríguez Santiago amonestó a ambos.

Sin embargo, la discusión no terminó con el pitazo final. Una vez finalizado el partido, el inglés intentó saludar al argentino, pero el pujatense rechazó darle la mano.

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Las repercusiones luego de la recordada pelea

Luego del enfrentamiento en el campo de juego, Scaloni explicó públicamente el motivo de su reacción: "Me ofreció la mano y no se la di por falso". El actual entrenador argentino también contó que el exmediocampista tuvo un gesto provocador durante el encuentro y que, luego del partido, continuó insultándolo en inglés.

Años más tarde, Scaloni revisó aquella escena con otra mirada y reconoció que la derrota influyó en su comportamiento: "El que quedó caliente fui yo porque ganaron 2-1. Terminó el partido, él aplaudió a la gente de ellos y eran 80 mil personas aplaudiendo. Yo por dentro estaba con una calentura terrible".

Dos décadas después, el fútbol volvió a reunirlos, aunque en un escenario completamente distinto.

En 2023, el director técnico campeón del mundo visitó el estadio del Inter Miami para presenciar uno de los primeros partidos de Lionel Messi con la camiseta del club estadounidense. Allí se reencontró con Beckham, uno de los propietarios de la franquicia de la MLS.

Lejos de la tensión vivida en el Bernabéu, ambos conversaron con cordialidad, compartieron un momento sobre el campo de juego y posaron juntos para las cámaras, en una imagen que selló el cierre de una historia que había comenzado con insultos y empujones veinte años antes.