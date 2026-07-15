Los elegidos de Scaloni para que Argentina juegue contra Inglaterra en las semifinales

El entrenador argentino hará un cambio con respecto al equipo que venció a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó un solo cambio en el once titular de Argentina ante Inglaterra.

La selección argentina está frente a uno de los partidos más importantes de su historia en la Copa del Mundo y Lionel Scaloni prepara el equipo titular ante Inglaterra este miércoles desde las 16. Tras el duelo ante Suiza en cuartos de final, el DT realizó un cambio en la formación .

“Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien ”, adelantó el entrenador albiceleste en la conferencia de prensa de este martes previo al partido.

Las alternativas de Scaloni dependerán también del análisis que haga el cuerpo técnico sobre el equipo de Thomas Tuchel, que viene de vencer 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario de los cuartos de final.

Los once de Argentina que Lionel Scaloni puso desde el arranque para jugar frente a Suiza.

Habrá solamente una modificación con respecto al once titular que arrancó ante Suiza. La sorpresa estará en la mitad de la cancha, donde Rodrigo De Paul le dejará su lugar a Giuliano Simeone.

El probable once titular de Argentina vs. Inglaterra

A minutos de confirmarse la alineación titular de la selección argentina, Scaloni pararía el siguiente equipo para enfrentar a Inglaterra: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.