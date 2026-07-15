Lionel Scaloni reveló qué hablaron con Leandro Paredes en la charla que se volvió viral

El entrenador de la selección argentina desmintió la versión que circuló en redes sociales sobre la conversación con el mediocampista y explicó lo qué ocurrió

La conversación entre Scaloni y Paredes durante la pausa de hidratación en los cuartos ante Suiza

Lionel Scaloni salió a aclarar la conversación que mantuvo con Leandro Paredes durante la pausa de hidratación del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, luego de que un video editado con subtítulos y doblaje se viralizara en las redes sociales.

El entrenador argentino aseguró que la interpretación que circuló no refleja lo que realmente hablaron con el mediocampista y negó que durante ese intercambio hayan analizado reemplazar a un futbolista.

"La traducción está un poco extraña, rara. Está errada porque dice que si pongo o saco a un jugador, y eso sí que no hubo" , afirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa a la semifinal frente a Inglaterra.

Las cámaras captaron el momento en el que Scaloni conversó con Paredes mientras el partido estaba detenido por una pausa de hidratación.

Horas después, un usuario publicó un video con un supuesto doblaje basado en lectura de labios. Según esa interpretación, el volante le explicaba al entrenador que debía marcar a dos futbolistas suizos y que no lograba cubrir ambos sectores del campo. La edición también aseguraba que, a partir de ese diálogo, Scaloni decidió el ingreso de Nicolás Otamendi para corregir el problema defensivo.

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La explicación de Lionel Scaloni

Lejos de cuestionar que esas imágenes hayan salido a la luz, Scaloni sostuvo que ese tipo de intercambios forman parte de la dinámica habitual: "La interacción es normal. El que está adentro de la cancha y ve la dificultad es el jugador, no el entrenador. Yo puedo dar mi perspectiva y debatirlo".

El entrenador continuó: "Eso se vio en cámara, pero se da siempre, en el vestuario también. Lo que pasa es que el parate se utiliza para estas cosas y ellos están abiertos para poder decir lo que quieran. Me parece algo normal".

El pujatense concluyó argumentando sobre la importancia de estos diálogos con los jugadores: "Creo que en el fútbol de ahora lo único que hace es sumar. Nosotros los escuchamos porque ellos son los que salen a jugar y tienen el temor o la confianza de ir a presionar o no. Desde mi punto de vista, debería ser lógico".