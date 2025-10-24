La Capital | Policiales | microtráfico

Microtráfico: allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

El equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación y la Policía Federal allanaron también en barrio Las Flores y Villa Gobernador Gálvez

24 de octubre 2025 · 08:11hs
Varias dosis de cocaína secuestradas tras allanamientos por microtráfico. 

Varias dosis de cocaína secuestradas tras allanamientos por microtráfico. 

Cinco personas quedaron demoradas tras una serie de allanamientos en distintas zonas de la ciudad y alrededores en el marco de una investigación por microtráfico. Los operativos fueron 19 en total y se realizaron principalmente en el barrio Tablada, pero también en Las Flores y en Villa Gobernador Gálvez.

La causa es llevada adelante por el fiscal César Pierantoni del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. Los procedimientos, en tanto, fueron realizados por la División Unidad Operativo de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina.

El resultado de los allanamientos fue la detención de cinco personas, el secuestro de más de 800 dosis de cocaína fraccionada para la venta y balanzas de precisión. Los agentes también hallaron una pistola 9 milímetros cargada y con pedido de secuestro, teléfonos celulares y más de un millón de pesos.

Tablada, una zona caliente

Los operativos apuntaron principalmente a domicilios que funcionaban como puntos de venta de estupefacientes sobre todo en barrio Tablada. Un sector de Rosario priorizado por el MPA por la presencia de distintas bandas vinculadas al narcomenudeo y por lo tanto a hechos de violencia. Uno de los detenidos tiene un vínculo familiar con un antiguo referente de la barra de Rosario Central.

Puntualmente, en Tablada, se realizaron allanamientos en Necochea entre pasaje Ivanowsky y Patricias Argentinas, uno de los pasillos de "La U", donde los agentes encontraron 279 dosis de cocaína escondidas en un sobre techo y detuvieron a dos personas. En Garibaldi entre Patricias Argentinas y Ayacucho secuestraron el arma de fuego, un celular y 393 dosis de cocaína. En Ameghino al 500, en tanto, fue detenido el hermano de un recluso que también es investigado en esta causa.

Los allanamientos también se extendieron hasta la zona sur, en Pasaje 556 entre Rosa Silvestre y 5 de Agosto, barrio Las Flores, donde detuvieron a una mujer con 65 dosis de cocaína y 85 mil pesos. En el lugar, de acuerdo a fuentes de la causa, estaba vendiendo al momento del allanamiento y allí había tres consumidores que aseguraron comprar las dosis por 2 mil pesos. En Moreno al 5900, en tanto, secuestraron una balanza de precisión y detuvieron a un sospechoso.

