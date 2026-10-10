Lo condenaron a prisión perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

Marcelo Rodríguez aceptó la pena máxima por la golpiza y la violación de Ricardo Castillo, fallecido a principios de 2025

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) acordó este viernes una condena a prisión perpetua por un caso aberrante. El juicio abreviado determinó la pena por la muerte de un hombre de 72 años que fue golpeado y violado en una calle del microcentro rosarino por una persona más joven.

El veredicto se dio a conocer a un año y medio del fallecimiento de Ricardo Hugo Castillo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El paciente había sido internado el miércoles 29 de enero de 2025 y semanas después detuvieron a Marcelo Daniel Rodríguez , imputado como autor de la brutal agresión.

La defensa y el fiscal Patricio Saldutti acordaron la sentencia con la misma calificación legal con la que se abrió la investigación sobre la denuncia de un ataque inusitado. Los jueces Lisandro Artacho , Pablo Pinto y Ana Julia Milicic homologaron el procedimiento abreviado por abuso sexual seguido de muerte .

Castillo estuvo internado durante 27 días en terapia intensiva. La policía lo encontró desmayado a las 3 de la mañana en el pasaje Araya al 900 , entre la cortada Ricardone y San Luis.

Según la evidencia recabada por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval), Rodríguez fue con la víctima hasta la entrada a un garaje. Los investigadores afirman que ya tenía planeado atacarla en ese lugar y ocultó sus verdaderas intenciones.

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Cuando estaba en la entrada a la cochera, el hombre de 35 años empezó a darle puñetazos en la cabeza al anciano hasta que se cayó al suelo. Mientras estaba tendido en el piso, le dio patadas en el cráneo y en otras partes del cuerpo hasta que quedó completamente indefenso.

El agresor violó al anciano mientras estaba inconsciente. Después del abuso sexual, volvió a pegarle y escapó.

¿Qué pasó tras la violación y la golpiza en el microcentro?

La víctima pasó varias horas sin reacción en la calle hasta que los vecinos advirtieron que estaba allí. Su muerte se confirmó el 24 de febrero de 2025, pasados diez días desde el arresto del sospechoso.

Castillo había sufrido traumatismos en la cara y el cráneo. Además, los golpes le provocaron una hemorragia subaracnoidea, ya que la sangre empezó a acumularse en el espacio alrededor del cerebro.

El paciente atendido en el Heca se encontraba en un estado crítico y la situación se volvió irreversible después de algunas semanas. De acuerdo al diagnóstico oficial, murió por una falla multiorgánicanica derivada las lesiones en la cabeza.

Previamente, la policía atrapó a Rodríguez a pocas cuadras del lugar del ataque. Los investigadores lo identificaron el 14 de febrero en Mendoza al 1300. La búsqueda se había desarrollado mediante entrevistas a testigos con fotos del agresor y se cerró a la vuelta de la plaza Sarmiento.