Una pelea cerca de un boliche del centro terminó con un joven baleado e internado

La víctima recibió un disparo a la madrugada. La policía demoró a dos sospechosos y uno de ellos es menor de edad

El muchacho de 19 años fue trasladado desde Urquiza y Dorrego hasta el Heca.

Un joven de 19 años fue internado este sábado luego de una supuesta pelea cerca de un boliche céntrico de Rosario . Fuentes oficiales confirmaron que el muchacho fue baleado a la madrugada y detuvieron a dos personas tras la denuncia de la agresión.

La víctima recibió un disparo en Urquiza al 1900 , a una cuadra de un local nocturno. El primer parte que recibió la Policía de Santa Fe indica que se encontraba fuera de peligro luego del traslado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) .

Después de la agresión, las fuerzas de seguridad provinciales montaron un operativo entre Dorrego y Moreno en busca del arma de fuego . La circulación se liberó cerca de las 10 de la mañana, luego de los primeros peritajes en el lugar.

El joven atendido en el Heca presentaba una lesión en un brazo . La versión preliminar indica que le dispararon durante una pelea. En primera instancia no se registraron otras personas heridas como consecuencia del incidente.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Por otra parte, el procedimiento concluyó con dos sospechosos demorados a pocas cuadras del bulevar Oroño. Entre ellos se incluye una persona menor de edad.

>> Leer más: Una pareja llevaba droga escondida por la ruta y los delató el seguro del auto

Durante el operativo, las autoridades decidieron secuestrar un auto cerca del boliche. Los investigadores fueron a revisarlo en busca del arma con la que atacaron a la víctima.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) fue convocada para realizar los peritajes siguientes en calle Urquiza. Dada la situación, el tránsito estuvo cortado durante las primeras horas de la mañana.