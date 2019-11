Lo buscaban por un crimen y lo mataron de un tiro en la nuca

Un hombre de 41 años fue asesinado ayer a la tarde mientras estaba en una canchita de fútbol en Pujato y Tarragona, en el extremo oeste de la ciudad. Allí se encontraba Sergio Rubén Giménez cuando arribaron dos personas en una moto y le dispararon un tiro en la nuca.

Fuentes allegadas a la investigación del crimen indicaron que había un pedido de captura sobre la víctima, ya que Giménez estaba sospechado de haber participado del asesinato de Sol Delgado ocurrido el 6 de agosto pasado. Pero no sería ese el único crimen vinculado con el hombre asesinado ayer, que era cuñado de Sergio Birri, a quien mataron el pasado 20 de noviembre en una casa de Estudiante Aguilar al 7700. Birri era empleado metalúrgico pero según los investigadores su muerte estaría ligada a conflictos en la familia de su viuda Daniela, hermana de Giménez.

"Una locura"

"Esto es una locura. El miércoles mataron a mi marido y ahora a mi hermano. Ningún fiscal ni juez vino a verme, son todos unos hijos de puta", dijo con mucha bronca y dolor a este diario Daniela, a unos metros del cadáver de su hermano tendido a un costado de la canchita.

"Así matan los narcos. Nadie me vino a ver. ¿Y qué esperan, que me maten a mí o a un hijo?," se preguntó mientras, casi al mismo tiempo, se contestaba: "No tengo plata, por eso pasa esto, si tuviera plata no moría nadie".

El crimen de Giménez era impensado para los vecinos y los jugadores de fútbol que estaban en el predio que ocupa toda una manzana. "No sabemos bien qué pasó pero vimos una moto negra con dos tipos que corrían a este muchacho y después escuchamos los tiros. Dio unos pasos y cayó como fulminado", dijo uno de los jugadores que ayer rodeaban el cuerpo.

La canchita es, además, la plaza del barrio. Por ello a la par de los partidos había vecinos tomando mates y pasando la tarde de domingo. "No mataron a otra persona o a un chico de milagro", dijo otra vecina.

Meses atrás

El 6 de agosto pasado cerca de las 20.30 y desde una moto y un auto balearon una humilde vivienda de Seren al 7700. En ese marco murió Sol Jazmín Delgado, de 21 años, y fueron heridos dos hombres que estaban con ella. Por ese crimen Giménez tenía un pedido de captura.

Según dijo entonces la fiscal Marisol Fabbro, la vivienda atacada no era un quiosco de drogas y la familia que vivía allí se había mudado hacia un mes y alquilaba.

En tanto el miércoles pasado en Estudiante Aguilar al 770, del barrio Santa Lucía, Birri estaba en el interior de su casa cuando escuchó que lo llamaban y salió a ver qué pasaba. En ese momento fue tiroteado por dos sujetos que lo estaban esperando. Cayó malherido frente a su vivienda, y murió en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez.