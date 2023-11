Llega a juicio el caso del homicidio de un hombre que no quiso dar la escritura de su casa

Ester Iunnisi y su madre, Juana, se encadenaron el miércoles a las reja del ingreso al Centro de Justicia Penal de Sarmiento y Virasoro. Juana ese día inició una huelga de hambre. La causa para esta acción extrema es sencilla y punzante: “A mi hermano Fabián lo mataron en 2021, los sospechosos fueron capturados y, según nos dijeron en su momento, deberían haber ido a juicio a principios de este mes, pero nos cambiaron la fecha y no nos daban otra estimativa. Mi madre está en huelga de hambre", contó Ester . Y agregó: "No tenemos garantías de que nos vuelvan a cambiar la fecha y que el juicio se termine postergando indefinidamente. No sé si hay causas políticas o de qué tipo, pero el juicio está sin fecha segura”. Al segundo día de su protesta las dos vieron acercarse a la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, quien les prometió que analizarían la situación. En tanto, el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Daniel Erbetta, también se preocupó y el jueves el magistrado les aseguró que el juicio comenzará el 27 de noviembre próximo a las 8 de la mañana.

Las negociaciones para la compra de la casa del barrio Casiano Casas se realizaron en Mendoza al 4600. Ese día, según la investigación y la imputación posterior, las tres personas llegaron hasta la vivienda, le pidieron a Fabián la escritura y cuando no se las quiso entregar lo apuñalaron. En la casa vivían Juana con su hijo Fabián. La mujer recuerda perfectamente ese día: “Todas las noches me despierto con la imagen de mi hijo acuchillado. No tengo vida, estoy vacía. Los que lo mataron me encerraron en el baño y no vi nada, solo escuchaba lo que le decían. Salí del baño y encontré a mi hijo tirado en la cama y muerto. Estoy muerta en vida, no tengo corazón ni alma. Todas las mañanas igual, no puedo dejar de pensar en mi hijo muerto. Me voy a quedar acá hasta que me atiendan. Quiero que el juicio se haga”, dijo en la tarde del miércoles.

En principio, el juicio estaba pautado en una sala a definir del Centro de Justicia Penal para el 12 de noviembre, ese audiencia fue modificada para el 22 del mismo mes y a inicios de la semana les informaron que se había postergado con una fecha determinada: el 12 de diciembre.

Los días elegidos por Juana y Ester para encadenarse no fueron los mejores, es que el miércoles hubo asueto administrativo (por el aniversario de la ciudad de Santa Fe) y el jueves fue el día del empleado judicial. Pero Juana y Ester dieron notas a la prensa y esperaron. Nos vamos a quedar hasta el martes si hace falta”, dijo Ester.

Igual, el jueves por la mañana las notificaron de que el juicio se haría. Es más, la fiscal Vranicich las citó para el miércoles próximo en su despacho para coordinar cómo sería el juicio en cuestión. Ester sostuvo que “esto fue gracias al trabajo en conjunto de todos. Mi madre y yo nos quedamos allí y Ezequiel Lowden, de la agrupación “ Familiares y víctimas de la inseguridad” estuvo siempre al lado nuestro. Se hizo una reunión y tanto la fiscal general Vranicich, como el fiscal Adrián Spelta y el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, se acercaron y nos aseguraron que el juicio comenzará el 27 de noviembre. Erbetta nos preguntó si estábamos de acuerdo con la fecha y confirmó que no se suspendería más. Esto demuestra que cuando se quiere se puede”, dijo la mujer, que ya duerme en su casa.